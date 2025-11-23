Mikko Rantanen fick i natt sitt andra matchstraff på tre matcher. Den finska storstjärnan tacklade Matt Coronato och åkte ut för en boarding.

Mikko Rantanen blev tilldelad ett matchstraff för andra gången den här veckan. Foto: Viaplay och Bildbyrån.

Tidigare i veckan hamnade Mikko Rantanen i fokus efter en situation med New York Islanders Aleksandr Romanov. Finländaren fick då matchstraff för en boarding och motståndartränaren, tillika legendaren, Patrick Roy blev rejält irriterad på stjärnan. Det blev då ett matchstraff men ingen avstängning.

I natt hamnade han återigen i en liknande situation.

Det var i Dallas Stars 3-2-förlust efter straffar mot Calgary Flames som forwarden återigen var inblandad i en hård smäll. Den här gången var det på Matt Coronato som åkte in i sargen efter en tackling från finländaren. Tacklingen kom i ryggen på motståndaren som då alltså tappade balansen och åkte hårt in i sargen.

Nytt matchstraff för Mikko Rantanen

Flames-spelaren var tvungen att lämna isen för att få behandling, men han återvände sedan och spelade i den tredje perioden samt i förlängningen. Samtidigt var det färdigspelat för Mikko Rantanen som fick sitt andra matchstraff på tre matcher.

Den här veckan har 29-åringen lika många poäng (två) som matchstraff. Det återstår nu att se om det blir någon avstängning den här gången.

Hittills har storstjärnan levererat 28 poäng på 22 matcher den här säsongen. Med en lönetaksträff på tolv miljoner dollar är han också en av ligans absolut bäst betalda spelare.

Calgary Flames – Dallas Stars: 3-2 efter straffar:

Första perioden: 1-0 Matt Coronato (Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2-0 Joel Farabee (Rasmus Andersson, Nazem Kadri), 2-1 Jason Robertson (Tyler Seguin, Kyle Capobianco), 2-2 Roope Hintz (Jason Robertson, Esa Lindell).

Straffläggning: 3-2 Nazem Kadri (avgörande straff).

Source: Mikko Rantanen @ Elite Prospects