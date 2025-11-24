Tuffa skadan öppnar för Boqvist: ”Måste utnyttja den”

Aleksandr Romanov riskerar att missa resten av säsongen till följd av tacklingen han fick från Mikko Rantanen förra veckan.

Då öppnas en chans för svenske Adam Boqvist att ta en större roll i New York Islanders.

– Han måste utnyttja den, säger tränaren Patrick Roy till NHL.com.

Adam Boqvist och Patrick Roy.

Foto: Alamy

Det var i förra veckans match mot Dallas Stars som New York Islanders-backen Aleksandr Romanov sänktes med en tackling bakifrån av Stars storstjärna Mikko Rantanen. Romanov dundrade in i sargen och blev liggandes på isen, varpå Rantanen fick matchstraff och fick en rejäl salva från Islanders-tränaren Patrick Roy.

Nu står det klart att Romanov riskerar att missa hela den resterande NHL-säsongen. Den ryske Islanders-backen har opererat axeln och väntas bli borta i fem till sex månader, meddelar New York Islanders på sin hemsida.

Skadan öppnar för Adam Boqvist

Skadan innebär att en chans öppnas för svenske Adam Boqvist att ta en större roll i Islanders.

– Vi måste gå vidare, men man kan inte ersätta en sådan spelare. Man får hoppas att killarna som kommer in kommer att passa in och förhoppningsvis fortsätter (Adam) Boqvist att spela som han har gjort, säger tränaren Patrick Roy till NHL.com.

– Jag menar, det här är en chans för honom. Han måste utnyttja den. Vi får se vad (Mathieu) Darche (Islanders general manager) väljer att göra, men vi har också Marshall (Warren) som spelat väldigt bra för oss och vi är trygga med honom.

Boqvist har spelat nio matcher för Islanders den här säsongen och står noterad för en poäng (0+1).

Totalt har den 25-årige backen snittat strax under 13 minuters istid per match och spelade strax över tio minuter i nattens 1–0-seger efter straffar mot Seattle.

Source: Adam Boqvist @ Elite Prospects