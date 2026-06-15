Ranking: NHL-draftens 15 bästa centrar

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Centrar är alltid eftertraktade i NHL-draften.

Och det gäller definitivt även i år. Det är osannolikt att vi får se en center gå allra först, men det är inte orimligt att tro att vi får se en – troligtvis Caleb Malhotra – väljas så högt som trea. Efter samtal med scouter står det klart att Malhotra är den främsta centern i år tack vare sin offensiva förmåga, sitt pålitliga tvåvägsspel och sin höga spelförståelse.

Lag föredrar ofta spelare som spelar center eftersom det är mycket enklare att skola om en center till ytterforward vid behov än tvärtom. Anton Frondell har till exempel redan spelat både center och ytter under sin korta NHL-karriär. Den typen av flexibilitet är anledningen till att ett lag ofta väljer en center när valet står mellan två likvärdiga talanger.

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I dag tittar vi på de 15 bästa centrarna inför NHL-draften 2026. Positionsindelningen baseras på NHL Central Scoutings slutgiltiga draftlista :

Caleb Malhotra har gjort en raketresa till toppen av draftrankingarna.

Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy

1. Caleb Malhotra (Brantford Bulldogs, OHL)

De bästa talangerna är de som är smartast, och det är där som Caleb Malhotra verkligen sticker ut. Han läser spelet exceptionellt bra – scouter säger att det känns som att han alltid ligger ett steg före motståndet. Han hittar öppna ytor utan problem och är mycket svår att stoppa i omställningar.

Malhotra vet när han ska transportera pucken själv och när han ska söka en öppen yta och samla laget igen. Det kan verka enkelt vid första anblick, men det är ganska vanligt att unga spelare får panik under press. Det finns ingen antydan till panik i Malhotras spel.

Det finns inte ett enda lag som inte skulle kunna dra nytta av att ha mer centerdjup, och enligt de flesta scouterna är Malhotra den bästa tillgängliga spelaren. Oavsett har det varit otroligt att se honom klättra på draftlistorna i år. Och vem vet? Kanske har han fortfarande ytterligare en nivå i sitt spel att låsa upp.

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Viggo Björck – den mest omtalade spelaren inför draften?

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

2. Viggo Björck (Djurgården)

Viggo Björck saknar definitivt den storlek som lag ofta efterfrågar hos en center. Men det har verkligen inte stoppat honom – i stället är han fullständigt orädd. Han hittade ingen spelare som han inte vågade utmana under Hockey-VM. Vi har sett honom vinna närkamper mot spelare som Stanley Cup-mästaren Ryan O’Reilly (183 centimeter och 98 kilo), David Tomásek (188 centimeter och 95 kilo) och till och med monstret Malte Setkov som är 203 centimeter lång.

Det är som att titta på en yngre version av Zach Benson. Björcks skott är otroligt svårläst, särskilt i powerplay. Han ger målvakten väldigt lite att arbeta med – och det beror på att han inte behöver göra mer. Visst, han är liten med sina 175 centimeter, men det borde inte bli något problem för honom.

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Tynan Lawrence har fallit lite i rankingarna men är ändå en högintressant talang.

Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

3. Tynan Lawrence (Boston University, NCAA)

Lawrence är en av de smartaste spelarna i årets draftklass. Han läser den öppna isen exceptionellt bra och slår konsekvent rätt passningar genom trafik. Lawrence är ingen jätte med sina 183 centimeter och 84 kilo, men han spelar med mycket kraft. Han spelar ett stabilt tvåvägsspel och bidrar dessutom enormt mycket energi. Om du inte rör dig tillräckligt snabbt kommer Lawrence omedelbart att sätta press på dig och få dig att betala priset.

Ingen kommer att förväxla honom med en supersnabb skridskoåkare. Men Lawrence är en mycket kompetent åkare som inte borde ha några problem att anpassa sig till NHL i den aspekten. All missad speltid och bytet av liga mitt under säsongen hjälpte inte hans ranking. Vi får se om han hittar tillbaka till sitt spel i Boston University nästa år.

Alexander Command i Örebro spås en fin framtid.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

4. Alexander Command (Örebro)

Alexander Command har alla egenskaper som krävs för att bli en pålitlig center i NHL över hela isen. Hans lägstanivå är väldigt hög – och han har en spelartyp som oftast lyckas ta sig långt. Han är en smart och stabil tvåvägscenter som gör lagkamraterna runt omkring sig bättre. Han verkar inte ha många svaga byten, och det beror främst på att han är effektiv även utan puck. Command kan bidra offensivt men vinner också tekningar, täcker skott och gör allting med tydligt syfte.

Jag har gillat honom internationellt, och han har spelat väldigt bra mot spelare i samma ålder. Jag tror att han snarare är en andra- eller tredjecenter i NHL (mest sannolikt en andracenter), men en sådan som inte borde ha många problem med att vara effektiv i spelet.

Ilia Morozov var den yngsta spelaren i NCAA den gångna säsongen.

Foto: YouTube/Skärmdump

5. Ilia Morozov (Miami University, NCAA)

Trots att han är den yngsta spelaren inom collegehockeyn spelade Morozov med en mognad som gjorde honom mycket värdefull för Miami den här säsongen. Med sina 190 centimeter och över 90 kilo är han en imponerande pjäs som kontrollerar mitten av isen. Han lyckades producera respektabla siffror trots att han spelade i ett lag som saknade offensiv spets. Han slår ofta självsäkra passningar genom tät trafik.

Även om hans slutliga offensiva tak kanske inte får dig att hoppa ur stolen, gör Morozovs spel utan puck och hans profil som en kraftfull center honom till en mycket intressant talang. Han är redan ganska långt fram i sin utveckling, även om potentialen kanske inte är enorm.

Markus Ruck har hamnat lite i skuggan av sin tvillingbror.

Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy

6. Markus Ruck (Medicine Hat Tigers, WHL)

Markus tvillingbror, Liam, får mest uppmärksamhet från scouterna tack vare sin förmåga att driva spelet och göra mål. Men samtidigt är Markus en speciell playmaker som arbetar hårdare än nästan alla andra spelare inom juniorhockeyn. Han älskar att göra grovjobbet för att skapa chanser, oavsett vem han försöker hitta på isen. Ruck har en uppenbar kemi med sin bror men kan också glänsa på egen hand.

Min största oro var hur lite han påverkade spelet under slutspelet – han blev borttryckt alldeles för ofta enligt min smak, och han saknar den absoluta toppfarten för att enkelt åka ifrån motståndarna. Jag skulle vilja se bröderna spela separat, men den råa talangen finns definitivt där – och hans passningsspel är bland det bästa du hittar från en center.

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Jegor Sjilov är en stark offensiv center.

Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy

7. Jegor Sjilov (Victoriaville Tigres, QMJHL)

Sjilov var en av de mest effektiva offensiva spelgeneratorerna i QMJHL den här säsongen. Tigres slutade näst sist i väst och åkte till slut ut i slutspelet i fyra raka matcher. Men Shilov avslutade ändå säsongen med 32 mål och 82 poäng samtidigt som han visade en omedelbar kemi tillsammans med landsmannen och drafttalangen Alexei Vlasov (som gjorde 80 poäng).

Ingen annan i laget kom ens nära att nå 50 poäng, så Sjilov var oerhört viktig. Han dominerar puckinnehavet och är skicklig som få i CHL. Det råder ingen brist på talang här – men han kan fastna med blicken på pucken alldeles för ofta och saknar helt enkelt tempot för att lyckas på nästa nivå.

Jag tror dock att han kommer bli en bra professionell spelare.

Jack Hextall kan bli en användbar spelare.

Foto: Ludek Perina/CTK Photo/Alamy

8. Jack Hextall (Youngstown Phantoms, USHL)

Hextall stod för insatser med flera poäng i nästan alla matcher jag såg med honom i år, både internationellt och på hemmaplan med Youngstown. Han är van vid att stå för dominanta prestationer och har visat upp en dynamisk verktygslåda med en motor som aldrig tar slut.

Det är det som jag gillar mest med hans spel – han kommer inte att vara en offensiv toppspelare i NHL, men han kan fylla flera roller och ändå vara effektiv. Han har ett bra skott, men är ännu bättre som framspelare. I powerplay slösar han inte mycket tid innan han avlossar skott mot mål. Jag tycker också att han blev fysiskt starkare ju längre säsongen gick.

Jag tror att han kan bli en stabil rollspelare på nästa nivå.

Brooks Rogowski sticker ut med sina två meter.

Foto: Dominika Kortvelyesiova/Alamy

9. Brooks Rogowski (Oshawa Generals, OHL)

Är Rogowski bra för att han faktiskt är bra, eller är han mest bra för att han är stor? Jag är fortfarande inte helt säker, men jag har uppskattat honom flera gånger jag har sett honom spela. Framför allt tyckte jag att han var riktigt bra under U18-VM i en roll som fjärdekedjespelare – jag tycker att han var tillräckligt jobbig för motståndarna i den rollen. Med sina 201 centimeter har han självklart storleken. Men jag uppskattade också hur hårt han arbetade över hela banan, jagade puckar och sabbade motståndarnas spel.

Han är en smart forward som använder sin stora kropp för att vinna närkamper, men han har också ett bra skott och är inte rädd för att avlossa det från alla möjliga positioner för att överraska målvakten. Rogowski kommer inte att vara något stort offensivt hot. Men som rollspelare har han många verktyg för att göra sig användbar.

Maddox Dagenais är son till tidigare Montréal-spelaren Pierre Dagenais.

Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy

10. Maddox Dagenais (Québec Remparts, QMJHL)

Dagenais har haft ett starkt slutspel med Québec, vilket definitivt kommer att hjälpa hans draftvärde. Sonen till den tidigare NHL-spelaren Pierre Dagenais lyckades producera en poäng per match på 62 matcher med Quebec och ledde ofta lagets offensiva spel. Han har en NHL-storlek på kroppen med sina 193 centimeter och 89 kilo, och han är extremt pålitlig i båda ändar av isen.

Dagenais är inte en flashig spelare, men han är smart, har många användbara verktyg och spelar med mycket kraft. I sina bästa stunder kan han dominera spelet med puck bättre än de flesta andra stora forwards i den här draftklassen. Dagenais hockey-IQ är också imponerande och han är en bra skridskoåkare för sin storlek.

Jag tror att han kan bli en bra spelare i en andra- eller tredjekedja.

Oliver Suvanto är enda finländaren på listan.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

11. Oliver Suvanto (Tappara, Liiga)

Suvanto tillbringade större delen av säsongen med att spela mot vuxna spelare i Tappara, där han visade att han kan spela ett pålitligt tvåvägsspel. Jag hoppades att få se mer offensiv från honom mot juniorer, särskilt under U18-VM. Jag gillar verkligen hans spel utan puck, och jag tyckte att han såg stabil ut under JVM i flera olika roller.

Även om det finns tillfällen då han är den bästa spelaren på isen, hände det inte tillräckligt ofta, och han saknar den offensiva talangen som krävs för att visa att han kan vara mer än en botten-sex-spelare i NHL just nu. Jag tror dock att han kommer vara bra i en sådan roll.

Ryder Cali är en favorit bland vissa scouter.

Foto: YouTube/Skärmdump

12. Ryder Cali (North Bay Battalion, OHL)

Jag gillade Cali i Junior A World Challenge förra året, och att göra över 50 poäng som 16-åring i OJHL är ingen liten bedrift. Däremot hade jag hoppats få se mer från honom offensivt i North Bay den här säsongen. Cali är dock byggd som en stridsvagn och han lägger en enorm kraft i varje byte, både med och utan puck.

Hela hans spel handlar om att se till att motståndarna inte kan ta sig in i offensiv zon med pucken – och om de lyckas, då måste de spela blixtsnabbt för att ta sig förbi honom. Jag kan se honom bli en stabil botten-sex-forward i NHL om han förbättrar sitt passningsspel. Jag övervägde att ranka honom lägre, men jag vet att vissa scouter verkligen gillar honom som ett långsiktigt projekt. Med en NHL-mässig kropp storleksmässigt och bra spelförståelse finns det faktiskt mycket att uppskatta.

Adam Valentini kommer från en fin säsong på college.

Foto: Nick Wosika/Icon Sportswire/Alamy

13. Adam Valentini (University of Michigan, NCAA)

Valentini spelar med så mycket energi att han kan jaga pucken under en hel match utan att tappa särskilt mycket fart. Han kan vara lite av en mardröm runt målet eftersom man nästan aldrig hinner med hans fotarbete. Jag gillar hur hans spel har utvecklats under tiden på college, men han behöver lägga på sig mer muskler.

I spelet med pucken bidrar Valentini däremot ändå med väldigt mycket. Jag är inte orolig för hans förmåga att skapa problem när han har pucken på klubban. Men är han tillräckligt mångsidig? Är han för liten? Kanske, men det bromsade honom inte på collegenivå eftersom han spelar med ganska mycket fysisk styrka.

Oscar Holmertz är en intressant svensk talng.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

14. Oscar Holmertz (Linköping)

Oscar Holmertz har spelat på nästan alla möjliga nivåer i Sverige den här säsongen, inklusive i SHL. Han fick inte särskilt mycket istid med A-laget, men det kändes som att de matcher som han gjorde mot vuxna spelare tvingade honom att lägga till ytterligare en nivå av intensitet i sitt spel varje gång han skickades tillbaka till juniorlaget. Han producerade bra siffror med Linköpings U20-lag och har varit ett pålitligt tvåvägshot internationellt.

Jag tycker att han gör störst nytta som en rollspelare man kan lita på för att stoppa anfall i egen zon, men jag är inte säker på att han har tillräckligt med skicklighet för att få en betydande roll på nästa nivå. Det finns dock potential för att han blir en tredjecenter i NHL på sikt.

Adam Andersson stärkte sina draftaktier efter U18-VM.

Foto: Chris Hawelka

15. Adam Andersson (Leksand)

Adam Andersson växte verkligen hos mig under U18-VM – även i en roll längre ner i hierarkin. Oavsett om det handlade om att döda utvisningar eller att stå för ett stabilt tvåvägsspel överlag såg Andersson väldigt bra ut i turneringen. Han är en tuff spelare som spelar ett moget tvåvägsspel med sin stora kropp som är 193 centimeter lång.

Scouterna gillar honom och vissa ser honom som en möjlig andrarundare tack vare hans raka men samtidigt mycket pålitliga spelstil. Han är inte en spelare som kommer att göra en massa poäng, men han kommer att vara svår att möta och samtidigt kapabel att sätta käppar i hjulet för motståndarnas spel.