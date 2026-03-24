Tvillingarnas succé – etta och tvåa i poängligan: ”Tänker på Sedins”

Håller hockeyvärlden på att få ett nytt tvillingpar i toppklass? De draftaktuella bröderna Markus och Liam Ruck skapar rubriker i Nordamerika efter att ha slutat etta och tvåa i juniorligan WHL:s poängliga. Nu kan deras succé ge framskjutna positioner i NHL-draften också.

– Man tänker på Daniel och Henrik Sedin, säger TSN:s draftguru Craig Button.

Tvillingarna Liam och Marcus Ruck jämförs med Daniel och Henrik Sedin. Foto: Larry MacDougal via AP

Tvillingarna Sedin skapade magi tillsammans i NHL under stora delar av sina karriärer. Nu kan det vara dags för ett annat brödrapar med samma födelsedatum att ta ligan med storm.

Tvillingarna Ruck, Marcus och Liam, har nämligen stått för varsin succésäsong med Medicine Hat Tigers i den kanadensiska juniorligan WHL. När grundserien avslutades i helgen gjorde Markus Ruck det som etta i poängligan med 108 poäng (21+87) medan tvillingbrodern Liam Ruck slutade tvåa med 104 poäng (45+59).

Deras framgångar bådar gott inför NHL-draften i sommar. De båda 18-åringarna börjar röra sig uppåt på olika rankingar, till exempel har TSN:s Craig Button Liam listad som tia på sin alldeles färska ranking och Marcus som nummer tolv.

Inte helt oväntat drar han paralleller till bröderna Sedin när han tittar på duon.

– Liam har en större målfarlighet och är väldigt skicklig i och runt målet. Han vet hur och när han ska ta sig loss och har ett riktigt bra skott, säger Button.

– Och Markus är spelfördelaren. Så vad är det naturliga att göra? Man tänker på Daniel och Henrik Sedin. Daniel var målskytten och Henrik var playmakern. Det är ingen skillnad här. Det som fascinerar mig med båda är att man ser dem överallt i matchen. De spelar boxplay, de är i powerplay, fem mot fem. De matchas hårt och i avgörande lägen när man behöver ett mål går man till dem. De kan spela defensivt. De är helt enkelt väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Deras spelförståelse är på en helt annan nivå.

Craig Button rankar Ivar Stenberg fyra inför NHL-draften

Etta på Buttons ranking är en spelare med ett förflutet i just Medicine Hat Tigers och WHL, forwarden Gavin McKenna. Han har tagit tillbaka topplaceringen efter en stark andra halva av säsongen där han i princip varit ostoppbar för Penn States collegelag i NCAA. Han är tvåa i poängligan med 51 poäng på 34 matcher.

Tvåa är backen Carson Carels från Prince George i WHL och trea backen Chase Reid från Soo St. Marie Greyhounds i OHL. Först därefter landar Frölundas Ivar Stenberg in som fjärde spelare med Viggo Björck som sexa efter sin starka andra halva på säsongen.

Button har ytterligare fyra svenskar rankade i första rundan i form av MoDos Elton Hermansson (14), Örebros Alexander Command (16), Djurgårdens Marcus Nordmark (22) samt HV71:s Malte Gustafsson (25).

På topp-64-listan finns även Luleås William Håkansson (52) och Linköpings Oscar Holmertz (60) med.

Source: WHL Scoring Leaders @ Elite Prospects