"Spelar hellre i Örebro än i AHL"

Robin Salo. Foto: Bildbyrån

Robin Salo är tillbaka i Örebro efter tre säsonger i New York Islanders organisation och två i Malmö Redhawks. Örebros prestigevärvning berättar nu att valet av Örebro blev en självklarhet.

– Får man en chans att spela i NHL så är det klart att man hade åkt över. Men för min del var det inget lag där det skulle funnits en konkret chans att ta sig in och spela i NHL. Hade jag åkt över så hade det varit för att spela där. Jag vill helst inte spela i AHL, då spelar jag hellre i SHL och Örebro.

Robin Salo tillbaka i Örebro

Nu återvänder den finske stjärnbacken till Närke. Säsongen 20/21 var han med och tog klubben till sin första SM-semifinal någonsin. Nu väntas Salo få en stor roll, och mot Djurgården i första försäsongsmatcher bar han dessutom C.et på bröstet.

– Det blir ju lite nostalgiskt att komma tillbaka. Tiden går fort. Det känns inte som att det var så längesen och nu är man tillbaka. Det är kul att stöta på gamla ansikten och träffa gamla lagkompisar och tränare. Jag trivdes bra här senast och det är kul att vara tillbaka.

Robin Salo inledde sin karriär i finska Sport. Han har representerat Finland både i U18-VM och Junior-VM. Han kom till Örebro och Sverige första gången 2019/2020 och gjorde då 12 matcher. Säsongen efter återvände han på lån och gjorde då starka 30 poäng på 51 matcher i SHL. I Nordamerika blev det totalt 32 matcher i NHL för Islanders. De senaste två säsongerna har han gjort 72 poäng på 120 matcher för Malmö.