Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan - just nu

Nu är vi förbi perioden då även de allra minsta allsvenska klubbarna dagligen presenterar stora nyheter för nästa säsongs spelartrupp. Vi är halvvägs in i augusti och försäsongsmatcherna har så smått börja rulla igång.
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