Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan - just nu
Hockeyallsvenskan

Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan - just nu

Publicerad 15 augusti 2026 11:00
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

För sjätte sommaren i rad skiljer hockeysverige.se’s Måns Karlsson med jämna mellanrum lagen åt i en power rank. Hur står sig lagen i HockeyAllsvenskan – här och nu?

  • Nytt lag på jumboplats.
  • Raketen: Klättrar fyra platser.
  • Sex givna topplag - de tappar mark.
  • Klättrar på listan - utmanar om seriesegern.
  • Leksands rejäla lyft.
  • Behåller förstaplatsen - är knapp favorit.

Nu är vi förbi perioden då även de allra minsta allsvenska klubbarna dagligen presenterar stora nyheter för nästa säsongs spelartrupp. Vi är halvvägs in i augusti och försäsongsmatcherna har så smått börja rulla igång.

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

MoDo HockeyLeksands IFSödertälje SKIK OskarshamnKalmar HCVimmerby HCAlmtuna ISPatrik ZackrissonAIK HockeyMarcus KarlströmNybro Vikings IFVisby/RomaOskar AsplundVästerås IKMora IKBIK KarlskogaÖstersunds IK