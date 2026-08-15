KLART: Rögle förlänger med Holm

Arvid Holm värvades till Rögle BK inför säsongen 24/25 och var då en av de bästa målvakterna i SHL . Trots att förra säsongen var något sämre rent statistiskt så går Holm in som Rögles förstaval den här säsongen. Bredvid honom har Calle Clang kommit in och ersatt Christoffer Rifalk.

Arvid Holm förlänger med Rögle

Nu står det klart att Holm förlänger sitt kontrakt med Ängelholms-klubben ytterligare två år.

– Arvid är en underbar tävlingsmänniska med ett grymt fokus och en stark drivkraft att hela tiden bli bättre. Det är egenskaper som smittar av sig på lagkamraterna och som vi uppskattar väldigt mycket hos Arvid, utöver de fina prestationer han levererat på isen så här långt hos oss. Vi är väldigt glada över att få fortsätta jobba tillsammans med Arvid, säger sportchef Hampus Sjöström.

Den gångna säsongen noterades Holm för 90.7 i räddningsprocent och 2,27 i insläppta mål per match.

Holms nya kontrakt är skrivet över säsongen 2028/2029.