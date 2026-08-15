Hedberg: "Kommer bli infekterat"

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Leksand förlorade sin andra träningsmatch för säsongen mot rivalen Mora med 3-1 . Den tidigare Mora-tränaren, numer i Leksandsbåset, tycker Mora var det hetare laget.

– Jag tycker Mora var mycket hetare än vad vi var i första perioden, helt klart, och vi åker på massa utvisningar och är inte riktigt redo. Jag försökte förklara för killarna att inget händer av sig självt, utan det här är allsvensk hockey och framför allt Mora på andra sidan. Då kommer det att åkas, säger han till Mora Tidning.

Johan Hedberg tror på heta matcher mot Mora

Det var första gången Johan Hedberg var tillbaka i Mora efter att han lämnade klubben för Örebro 2023. Tiden i Mora betydde mycket för Hedberg.

-- Vi hade ett fantastiskt gäng med alla från Peter Hermodsson till ”Limpan” (Örjan Lindmark), (Peter) Iversen och Daniel Hermansson.

– Och så spelare som var här länge: Daniel Ljunggren, Johan Persson och Måns Carlsson. Det var en fin tid och bara glada minnen.

Tiden i Mora gav också Hedberg en förståelse för rivaliteten med Leksand, och är väl medveten om vilken typ av matcher det kommer bli när tävlingssäongen drar igång.

-- – Ja, det kommer bli en infekterad serie mellan de här lagen, säger LIF-tränaren.