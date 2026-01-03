Gör succé efter trejden – slår klubbrekord

Quinn Hughes har kommit till rätta i Minnesota efter trejden från Vancouver.

I natt stod stjärnbacken för fyra poäng i 5–2-segern mot Anaheim och slog nytt klubbrekord i Minnesota.

Foto: William Liang/AP/Alamy

Det går att konstatera att Quinn Hughes har funnit sig till rätta i Minnesota efter trejden från Vancouver för tre veckor sedan.

I natt hjälpte den amerikanske stjärnbacken laget att förlänga sin poängsvit till fem raka matcher, då han tangerade sin personliga toppnotering i NHL-karriären genom att göra fyra poäng i en och samma match via fyra assist i 5–2-segern mot Anaheim.

Hughes fyra passningspoäng i nattens seger innebär att han slår Wilds klubbrekord för flest assist i en och samma match av en back, samtidigt som han tangerar klubbrekordet för flest antal poäng i samma match av en back. Det rekordet delar han nu med Matt Dubma, som stod för fyra poäng (1+3) i en match mot Dallas säsongen 2017/18.

Quinn Hughes har gjort elva poäng på tio matcher i Wild

Quinn Hughes har nu gjort elva poäng på tio matcher sedan trejden från Vancouver och har totalt producerat 34 poäng (3+31) på 36 matcher den här säsongen.

Minnesotas svenskar var också framträdande i nattens 5–2-seger mot Anaheim, där Joel Eriksson Ek noterades för två assist, Jonas Brodin en assist och Filip Gustavsson 26 räddningar på 28 skott.

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 2–5

Anaheim: Beckett Sennecke (13), Troy Terry (13).

Minnesota: Danila Jurov 2 (6), Kirill Kaprizov (24), Jakov Trenin (3), Nico Sturm.



