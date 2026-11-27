Matchen fick en rivstart i den första perioden där Elliot Ekmark gav Kalmar ledningen redan efter 34 sekunder. Därefter började gästerna dra på sig utvisningar, vilket Oskarshamn straffade stenhårt. Manuel Ågren kvitterade i numerärt överläge, och efter att Hampus Plato återtagit ledningen för Kalmar i powerplay satte Joel Svensson 2–2 – även det i spel fem mot fyra.

I mittakten var det lagkaptenen Calle Karlsson som klev fram och skickade in ledningsmålet till 3–2 i powerplay.

I slutperioden tappade Kalmar disciplinen ytterligare när Valdemar Vesterlund åkte på en femminutare för roughing. I det efterföljande fem mot tre-spelet prickade Joel Svensson in sitt andra mål för kvällen till 4–2. Kalmar plockade ut målvakten Brett Brochu tidigt i ett försök att komma ikapp, men Filip Sveningsson punkterade i stället derbyt i tom bur.

Joel Svensson är nu ny skytteligaledare efter de två kassarna under fredagen. Med 18 mål passerar han nu Tyler Kelleher.

Matchfakta

IK Oskarshamn – Kalmar HC 5–2 (2–2, 1–0, 2–0)

Första perioden:

0–1 (00.34) Elliot Ekmark (Allan McShane)

1–1 (03.56) Manuel Ågren (Joel Svensson, Pontus Näsén) PP1

1–2 (06.04) Hampus Plato (Jonathan Andersson, Christian Felton) PP1

2–2 (13.56) Joel Svensson (Pontus Näsén, Calle Karlsson) PP1

Andra perioden:

3–2 (34.01) Calle Karlsson (Pontus Näsén, Joel Svensson) PP1

Tredje perioden:

4–2 (49.52) Joel Svensson (Manuel Ågren, Pontus Näsén) PP2

5–2 (57.31) Filip Sveningsson (utan assisterande) ENG

Skott: 19–21 (6–8, 7–4, 6–9) Utvisningar: IKO: 3x2 min. Kalm: 5x2 min, 1x5 min (Valdemar Vesterlund), 1x10 min (Tommy Bergsland), 1x20 min (Brett Brochu). Publik: 3 150