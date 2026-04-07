Rasar – efter otäcka bilder på svensken

Tampa Bay Lightnings Jon Cooper var rasande inatt. Men inte på grund av 2–4-förlusten, utan att Pontus Holmberg klivit av skadad efter att han dundrat in i en öppen båsdörr.

– Jag vet inte om de borde få behålla sitt jobb efter det som hände där, säger coachen till media efter Buffalo-mötet.

Jon Cooper var rasande efter att Pontus Holmberg åkt på sin skada.

27-årige Pontus Holmberg ser ut att bli borta en tid framöver efter nattens 2–4-match mot Buffalo Sabres.

OS-svensken hade fått vad som såg ut som en vanlig tackling med åtta minuter kvar att spela, men blev sedan liggandes på isen. Samtidigt som han greppade sin vänstra axel rullades reprisen, och det blev tydligt att dörren till utvisningsbåset, där Holmberg dundrade in, inte varit helt stängd.

Peyton Krebs, som delat ut smällen, kom undan utan straff, men den svenske forwarden stannade på strax över åtta minuters speltid.

Efter att slutsignalen gått kom sedan en uppdatering från Tampa Bay Lightnings coach Jon Cooper. ”Inte bra” var det icke-optimistiska svaret om hur det var med Pontus Holmberg, innan han fortsatte att rasa.

– Jag vet inte vem som jobbar i utvisningsbåset, men jag vet inte om de borde få behålla sitt jobb efter det som hände där. Att lämna dörren öppen… Det kunde ha skadat vem som helst – i båda lagen. Det där skapar bara farliga situationer så jag är lite frustrerad, om jag ska vara ärlig, säger Cooper.

Fram till inatt har Pontus Holmberg stått för en bra förstasäsong i Tampa. Elva fullträffar och 22 poäng är nämligen båda nya personbästa i NHL.

