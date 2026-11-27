Love Härenstam har hittat JVM-formen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

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Det är mindre än en månad kvar till Junior-VM och en av våra nyckelspelare har verkligen börjat komma igång. De senaste matcherna har Love Härenstam varit direkt avgörande för sitt Södertälje SK. I 2–1-segern mot MoDo Hockey i onsdags stannade talangen på 95 i räddningsprocent.

Under fredagen klev han sedan fram mot BIK Karlskoga med en ny monstruös insats.

Karlskoga hamnade i ett tidigt underläge efter att Linus Skager gjort sitt första mål för säsongen. Samma Skager spelade sedan fram till Teemu Väyrynen som satte dit 2–0. I den andra perioden påbörjade sedan Karlskoga en rejäl push för att komma tillbaka i matchen. Varje gång stod däremot Härenstam i vägen. 19-åringen räddade 15 skott bara i den andra perioden, varav några räddningar var riktigt högkvalitativa.

Love Härenstam storspelade för Södertälje

Istället kunde Södertälje ta sig upp i banan och göra 3–0 via Adam Hesselvall.

Karlskoga fortsatte sedan att trycka på men Love Härenstam var omutlig denna kväll.

– Han tar allt Härenstam, han är fenomenal, säger TV4:s kommentator Stefan Klemetz i sändningen.

– Det hade varit en helt annan match om inte Härenstam hade varit så här avgörande i lägena, fyller experten Per Svartvadet i.

För ett år sedan när Sverige vann guld i junior-VM var målvakten helt avgörande. Även i år är han en given förstemålvakt och kommer att vara en nyckel för att Juniorkronorna ska långt.