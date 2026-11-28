Timo Meier är numera den bästa schweiziska målskytten i NHL:s historia. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Med sitt 249:e NHL-mål har New Jersey Devils-forwarden Timo Meier blivit den främsta schweiziska målskytten genom tiderna i NHL.

30-åringen bröt därmed dödläget med Winnipeg Jets-forwarden Nino Niederreiter, som han kommer att ställas mot på lördagen när New Jersey tar emot Winnipeg på hemmaplan.

Meiers historiska fullträff betydde 2–1 till New Jersey i den andra perioden. Målet kom bara tolv sekunder efter att Luke Hughes hade gett Devils ledningen. Calgary Flames skulle dock gå till den andra periodpausen med en 3–2-ledning efter mål av Joel Hanley, Matt Coronato och Zach Whitecloud. New Jersey vann slutligen matchen med 5–3 efter fyra poäng (1+3) av storstjärnan Jack Hughes.

Timo Meier – Schweiz bästa målskytt genom tiderna

Meier är en av fem schweiziska NHL-spelare som har nått minst 200 mål i ligan. Förutom honom och Niederreiter har även Nico Hischier, Kevin Fiala och Roman Josi passerat den milstolpen.

Josi är Schweiz främsta poängplockare genom tiderna i NHL med 205 mål och totalt 803 poäng. Backen har därmed etablerat sig som en av sin generations främsta på positionen.

För Meier innebär målrekordet ytterligare en milstolpe i en NHL-karriär som hittills omfattar 724 matcher och 493 poäng. Den här säsongen har han noterats för åtta mål och totalt 14 poäng på 26 matcher.

Har tagit tre VM-silver

Schweizaren värvades till New Jersey i en uppmärksammad bytesaffär inför trade deadline 2023. Därefter skrev han på ett åttaårskontrakt värt 70,4 miljoner dollar och har sedan dess varit en viktig del av lagets offensiva toppformationer.

Meier har också varit en återkommande spelare i det schweiziska landslaget. Vid OS 2026 noterades han för sju poäng på fem matcher, innan han följde upp det med ytterligare elva poäng i VM. Något internationellt guld har det ännu inte blivit för forwarden, men han har tre VM-silvermedaljer på meritlistan.

New Jersey Devils ligger för närvarande tvåa i Metropolitan Division med ett facit på 17 segrar och åtta förluster. Laget är sju poäng bakom serieledande Carolina Hurricanes och har fem poängs marginal ned till New York Islanders på den sista slutspelsplatsen i divisionen.

New Jersey – Calgary 5–3 (0–1, 2–2, 3–0)

New Jersey: Luke Hughes 2 (9), Timo Meier (8). Jack Hughes (11), Connor Brown (8).

Calgary: Joel Hanley (2), Matt Coronato (7), Zach Whitecloud (2).