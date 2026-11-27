Hemmalaget fick en fin start på matchen när Juho Liuksiala spräckte nollan efter knappt fem minuters spel i den första perioden, framspelad av Filip Holst och Karl Johansson. Vimmerby replikerade dock direkt i inledningen av mittakten då Johan Mörnsjö kvitterade till 1–1 – med en assistpoäng från målvakten Tomas Rydén.

Därefter stängde båda burväktarna igen butiken fullständigt. Både Joona Voutilainen (31 räddningar på 32 skott) och Tomas Rydén (32 räddningar på 34 skott) svarade för starka insatser, och efter en mållös tredjeperiod – där Visby/Roma redde ut ett sent numerärt underläge – gick matchen till sudden death.

Drygt två minuter in i förlängningen slog Sebastian Fakt till, assisterad av John Dahlström och Sebastian Soini, och sköt bonuspoängen till gotlänningarna.

Matchfakta

Visby/Roma HK – Vimmerby HC 2–1 efter förlängning (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Första perioden:

1–0 (04.57) Juho Liuksiala (Filip Holst, Karl Johansson)

Andra perioden:

1–1 (20.31) Johan Mörnsjö (Kalle Carlsson, Tomas Rydén)

Tredje perioden:

Förlängning:

2–1 (62.08) Sebastian Fakt (John Dahlström, Sebastian Soini)

Skott: 34–32 (10–7, 17–12, 5–13, 2–0) Utvisningar: VIS: 4x2 min. VIM: 3x2 min. Publik: 1 122