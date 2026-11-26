Pontus Holmberg utgick skadad i andraperioden i natt.

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Pontus Holmberg var lite av ett wildcard när han togs ut av Sam Hallam till Tre Kronors OS-lag förra säsongen. Denna säsongen har han fått en större roll i Tampa Bay Lightning än förra året och går mot sin poängbästa säsong i karriären. I nattens match mot Carolina Hurricanes gick Holmberg av skadad i andra perioden, vilket inte såg bra ut.

– Jag är lite orolig för Holmberg, så jag tror att han kan bli borta ett tag. Jag vet inte vad ett tag är, sa Cooper till media efter matchen.

Tampa Bay har inte kommunicerat ut vad för skada det ska röra sig om. Matchen slutade 3-1 till Carolina som gjorde tre raka mål i matchen.

Fått förtroende i stjärnkedjan

Holmberg har spelat i samma kedja som Brayden Point och Jake Guentzel mestadels av denna säsongen, som båda är kända för att vara med i poängprotokollet. Denna säsong har han spelat 24 matcher och gjort 13 poäng, sex mål och sju assist samt snittat en istid per match på över 14 minuter.

Tampa fick även klara sig utan kapten Victor Hedman i nattens match som inte var ombytt. Det ska bara röra sig om en sjukdom hos den storväxta backen.