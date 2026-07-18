KLART: Där hamnar Peter Cehlárik

Peter Cehlárik byter Leksand mot Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

Foto: BILDBYRÃ N

Att Peter Cehlárik inte skulle bli kvar i Leksands IF efter degraderingen från SHL har varit tydligt sedan länge. Men exakt vilken klubb den nu 30-årige slovaken väljer har endast spekulerats kring.

I slutet av maj nämnde Expressen både Björklöven och Linköping som möjliga adresser, och i början på juli skrev man att Brynäs IF haft den tidigar rivalspelaren på sitt bord. Det är dock ingen av dessa som presenterar forwarden under lördagen.

Peter Cehlárik är istället klar förVäxjö Lakers genom ett tvåårskontrakt. Där återförenas han med sin tidigare Leksandstränare Björn Hellkvist.

– Peter har över tid varit en av spelarna i det övre SHL-skiktet. Några år där han tillhört den absolut högsta kategorin. Hans spelstil är smart och ansvarstagande med målskyttet som edge. Det kommer bli en bra pusselbit till vårt lagbygge, säger sportchefen Henrik Evertsson på lagets sajt.

Ansluter vid månadsskiftet september/oktober

Peter Cehláriks poängbästa SHL-säsong var 2020/21 med både 20 mål och 20 assist. Den gångna landade han istället på 24 genom fem mål och 19 assist. Nedflyttningen markerade också slutet på andra sejouren i Leksand som sträckt sig över fyra säsonger.

– Växjö Lakers är ett lag som siktar på att kämpa om SM-guld varje säsong. De har alltid haft en stark grund och en kultur som gör det möjligt. Utifrån sett har Lakers alltid varit ett lag som tilltalat mig, både genom sitt sätt att spela och sin förmåga att kontrollera matcher och kunna vinna mot vilket lag som helst. Därför är jag otroligt glad och tacksam över möjligheten att få vara en del av laget, säger spelaren själv.

På grund av skatteskäl ansluter Peter Cehlárik dock inte till Växjö förrän vid månadsskiftet september/oktober.

– Mina förväntningar är att vara den bästa spelaren jag kan vara för laget och hjälpa oss att vinna matcher. Jag tror att det här är den perfekta miljön för mitt spel. Jag kommer att försöka bidra offensivt genom att skapa målchanser och göra poäng. Men också spela ett komplett spel utan puck.