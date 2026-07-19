Därför gick Detroits "Yzerplan" i kras

Steve Yzerman.

Foto: Bildbyrån/Eric Bolte-USA TODAY Sports.

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Efter att ha tillbringat sju säsonger vid rodret för ishockeyverksamheten i Detroit Red Wings kom Steve Yzermans tid som klubbens GM och verkställande vice president till ett plötsligt slut i onsdags.

Det vore en underdrift att säga att det var en märklig tidpunkt för ett byte. Det har trots allt gått mer än tre månader sedan Red Wings officiellt eliminerades från 2026 års slutspelskamp, och sex veckor sedan kapten Dylan Larkin bytesbegäran blev offentlig. Trots detta fick Yzerman leda Red Wings genom 2026 års NHL-draften och början av free agency-perioden innan han "klev av."

Oavsett om Yzerman faktiskt valde att lämna sina roller i Red Wings, eller om han bara gav vika för påtryckningar uppifrån och valde att rädda ansiktet, blir resultatet detsamma. 'Yzerplan,' den term Detroits trogna supportrar först använde som en stridsrop för att beskriva Yzermans försök att vända Red Wings lycka men som till slut blev något av ett nedsättande uttryck mot slutet av hans tid, är inte längre.

Till en början var det förståeligt

Red Wings är den sjätte NHL-klubben att byta GM i kölvattnet av 2025-26, men den enda som gör det efter att merparten av sommarens större arbete redan har utförts. Sedan Red Wings spelade sin sista match har Yzerman skrivit kontrakt med Viktor Arvidsson, förvärvat Keegan Kolesar och bytt bort toppmålvaktslöftet Sebastian Cossa mot ett förstarundaval som han använde för att drafta J.P. Hurlbert. Allt helt rimliga drag på sitt eget sätt, men igen — varför var det han som fick göra dem?

Red Wings-supportrar har väntat länge — först med anmärkningsvärt tålamod och återhållsamhet, men nu med förståelig rastlöshet — på att det tidiga löftet i Yzermans tid skulle uppfyllas på något meningsfullt sätt. Men efter år av dåliga satsningar i free agency, illa genomtänkta bytesförvärv och förbryllande draftval, blev det tydligt att situationen i Detroit helt enkelt inte blev bättre, oavsett hur många supportrar som fortsatte hoppas att Yzerman till slut skulle komma ut på topp.

Till en början var det förståeligt. Under sin tid som sportchef för Tampa Bay Lightning odlande Yzerman ett rykte som en ledare med en osviklig långsiktig vision för sitt lag. Med Lightning tog han massor av beslut som såg tveksamma ut vid tidpunkten, som när han höll fast vid Jonathan Drouin i mer än ett år efter att han begärt ett byte — bara för att till slut byta bort honom mot Mikhail Sergachev, som spelade en avgörande roll i Tampa Bays Stanley Cup-segrar 2020 och 2021.

Yzerman inledde sin tid som sportchef i Red Wings på liknande sätt och chockade de flesta analytiker genom att ta Moritz Seider som nr 6 i 2019 års NHL-draft. Det beslutet visade sig vara ett utmärkt ett, eftersom Seider omedelbart utvecklades till Detroits främsta back — vilket bara förstärkte uppfattningen att när Yzerman gick mot strömmen hade han alltid en god anledning.

Steve Yzerman.

Foto: AP Photo/Carlos Osorio.

Med varje genväg satte de sig ännu längre från målet

Men i slutändan är den största skillnaden mellan Yzermans två perioder som GM att han inte ärvt två lotterival i Detroit. Under hans ledning var Red Wings helt enkelt inte tillräckligt dåliga tillräckligt länge, och de hade aldrig någon tur med lotteriet. Omvänt, när han tog över som sportchef för Lightning 2010, hade hans företrädare redan draftat Victor Hedman och Steven Stamkos. Yzerman spelade otvivelaktigt en stor roll i att bygga det där Lightning-laget till en utmanare, men han hade också ett rejält försprång.

Under Yzerman slutade Red Wings sist i ligan 2019-20, och även om de föll till nr 4 i draften via lotteriet, draftade de ändå Lucas Raymond, som med säkerhet skulle gå före både Alexis Lafrenière och Quinton Byfield i en omdraft. Följande år fick de tag på Simon Edvinsson som nr 6, och 2022 valde de Marco Kasper som nr 8.

Seider, Raymond, Edvinsson och Kasper — fyra bra unga spelare. Men var de tillräckliga för att göra en utmanare av en grupp som tidigare bestod av Dylan Larkin och väldigt lite annat? Inte ens i närheten, särskilt med tanke på att Larkin alltid profilerat sig mer som en högklassig andracenterspelare än en äkta etta. Men från 2022 och framåt opererade Red Wings ständigt på ett sätt som antydde att de betraktade sig själva som att vara på gränsen till att återvända till storhet, och med varje genväg de försökte ta satte de sig själva ännu längre från sitt mål.

Yzerman spenderade vilt under 2022 års free agency-period och gav ut 28 miljoner dollar över fem år till Andrew Copp och 19 miljoner dollar över fyra till Ben Chiarot — två av sommarens värsta kontrakt. Hans efterföljande kontraktsskrivningar var inte mycket bättre: J.T. Compher för 25,5 miljoner dollar över fem år, Justin Holl i tre år för 10,2 miljoner dollar, Chiarot för tre år till till en obegriplig total på 11,55 miljoner dollar. På kanterna gav han ännu mer pengar till äldre, förbi sin prime-veteraner i Patrick Kane och Vladimir Tarasenko, som båda gav upp minst lika mycket som de producerade samtidigt som de blockerade yngre spelare från möjligheter bredvid Larkin och Raymond; i målet spelade Red Wings ett till synes oändligt omkastningsleken med Thomas Greiss, Alex Nedeljkovic, Ville Husso, Alex Lyon och Cam Talbot, som alla fick ett år som förstemålvakt innan de flyttades ner till backup-rollen för att göra plats för någon ny.

Sprickan mellan Yzerman och Larkin

Även om det hade varit svårt för Red Wings att inte förbättras från sin 17-segrars-säsong 2019-20, visade de ändå inte tillnärmelsevis tillräcklig utveckling under sju år med Yzerman och vann aldrig fler matcher än de förlorade. Och i takt med att laget fortsatte att trampa vatten blev relationen mellan Yzerman och Larkin — två av de mest populära Red Wings-kaptenerna på senare tid — allt kyligare, genom att de två skickade inte så subtila pikar till varandra via medierna. I kölvattnet av ännu ett försäsongsslut-kollaps (en årlig trend) som resulterade i att laget missade slutspelet 2024-25, verkade Larkin skylla Yzermans passivitet för lagets regression med sina kommentarer vid sitt säsongsavslutningspresskonferens.

"Vi fick ingen fart från Trade Deadline, och killarna var lite nedstämda över det," sa Larkin vid tillfället. "Det skulle vara trevligt att lägga till något och ge lite gnista på isen." Yzermans svar: "Jag räknar med att våra bästa spelare, våra ledare, ska ge oss lite av ett moraliskt lyft. Det är vad de betalas för, och det är förväntningen på dem."

För att vara rättvis hade Yzerman nyligen gjort ett starkt drag för att stärka sin kärna och förvärvat Alex DeBrincat från Ottawa Senators sommaren 2023 för att spela tillsammans med Larkin. Red Wings betalade en spottstyver för att få honom, särskilt jämfört med vad Ottawa gav upp för honom året innan, och Yzerman kände mycket rimligen att DeBrincat, Larkin och Raymond skulle kunna leda resten av lagets forwardgrupp tillsammans. Tyvärr lyckades Yzerman inte bygga något som liknade en slutspelsnivå på stödspelare, och förutom DeBrincat-affären lyckades han aldrig omvandla förstarundsval till legitima kärnspelare under andra halvan av sin tid som sportchef.

Steve Yzerman och Dylan Larkin.

Foto: AP Photo/Bildbyrån

Den längsta pågående torkan i NHL

Botten på den trenden kom under den gångna säsongen, när Yzerman bytte bort ett paket med ett oskyddat 2026 förstarundsval i utbyte mot 34-årige Justin Faulk, som inte rubbade nålen det minsta för Red Wings under ännu ett misslyckat slutspurt. Men under åren dessförinnan valde Yzerman att hålla fast vid de flesta av sina toppdraftval. Istället för att försöka återupprepa sin framgångsrika DeBrincat-trade använde Yzerman sina förstarundaval (nästan alla hamnade nära mitten av draftordningen) på Nate Danielson, Axel Sandin Pellikka, Michael Brandsegg-Nygård och Carter Bear, allt medan hans handplockade tränarstab fortsatte att använda spelare som Copp, Compher, Kane och Chiarot i framträdande roller.

Att byta bort val och löften för en åldrande Faulk var uppenbarligen fel drag vid fel tidpunkt för det här laget. På samma sätt — skulle inte Red Wings ha varit mycket bättre betjänade av att investera en del av sitt formidabla draftkapital i meningsfulla truppuppgraderingar på rätt sida av 30, helst under de år innan Larkin nådde den åldern? Tyvärr, här är vi nu, med Larkin på väg att lämna sina 20-tal på näst sista dagen denna månad — och även om pojken från Waterford, Mich. fortfarande har fem år kvar på sitt kontrakt, hindrade det honom inte från att be om att bli flyttad från sitt hemstadslag. Vilken katastrof.

Red Wings har missat slutspelet i var och en av de senaste 10 säsongerna, vilket nu kvalificerar som den längsta pågående torkan i NHL. Yzerman sitter inte längre vid kontrollerna, och det återstår att se om det påverkar Larkins bytesbegäran. Som konstaterats har NHL:s primära sommarbytesfönster redan kommit och gått, och väldigt få free agents är fortfarande tillgängliga. På pappret är 2026-27 års Red Wings mycket likt förra årets version, bara med en ledig GM-plats och en offentligt missnöjd kapten.

Det behöver Detroit Red Wings göra nu

Vart tar Red Wings vägen härifrån? Det första Yzermans ersättare kommer att behöva göra är att inventera lagets tillgångar. Raymond och Seider är båda kontrakterade för en lång tid till extremt rimliga takbelopp, och hittills har ingen av dem uttryckt en önskan att lämna. Larkin har det, men kanske kan han övertalas att tänka om om rätt GM tar över; om inte måste han bort, helst i utbyte mot en spelare (eller flera) närmare i ålder till resten av kärnan. Edvinsson är en RFA som behöver ett nytt kontrakt, helst ett långsiktigt.

Därefter är Detroits fyllt av spelare som går in i de sista åren av sina kontrakt. DeBrincat, Faulk, Copp och John Gibson är alla inställda på att bli obegränsade free agents 2027, och Red Wings passar förmodligen bäst för att börja ta emot samtal om alla, även om det kan vara klokt att behålla DeBrincat och Gibson beroende på deras kontraktskrav (och vad som händer med Larkin). Tyvärr lämnade Yzerman Red Wings med ett visst underskott av draftval, men hans efterträdare bör kunna återvinna några val genom att byta bort Faulk, Copp och Compher, särskilt med tanke på att alla tre av Detroits tre platser för lönekostnadsbehållning är öppna.

Red Wings har länge varit ett lag som har byggt från målet och utåt, och de har en handfull genuint starka pjäser värda att behålla i en ombyggnad. Michigan-produkten Trey Augustine anses allmänt vara ett av de bästa målvaktsprospekten i NHL, medan Seider, Edvinsson och Sandin Pellikka ger dem ett av de starkaste backtriumviraten i öst. På framkanten har de Raymond och en massa frågetecken. Även om de till slut håller kvar Larkin behöver de investera kraftigt i att bygga en starkare skara av NHL-centrar, och de desperat behöver att ett av sina senaste förstarundsval utvecklas till en fullfjädrad stjärna. Det är för sent för Red Wings att gå tillbaka till botten av serien — och med deras tur skulle de förmodligen inte vinna draftlotteriet ens om de gjorde det — så de kommer att behöva vara kreativa.

Det är för tidigt att ta tillbaka 'Dead Things'-smeknamnet, men de inbitna ishockeyfansen i Detroit kommer inte att vara i närheten lika tålmodiga med den som följer Yzerman. De kommer att behöva ha en stenhård plan på plats; lag brukar vanligtvis inte komma långt genom att improvisera.