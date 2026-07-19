En medveten strategi? "Har inget emot dem, men..."

Henrik Gradin räknar med att Elton Hermansson spelar JVM.

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Bryan Yoon, Jackson Jutting och Troy Bourke.

När MoDo Hockey kliver in i sista förberedelsefasen inför 2026/27 är dessa de enda nordamerikanerna i truppen. En liten, men kanske betydlig, skillnad från i fjol då fem i slutändan tog plats i det Hockeyallsvenskan laget.

– Både ja och nej, säger sportchef Henrik Gradin när ÖA frågar om detta varit en medveten strategi i lagbygget.

– Vi vill ha de bästa spelarna och nu hade vi redan flera bra svenska spelare i truppen. Vi har inget emot nordamerikanska spelare men vi vill ha ett omklädningsrum som drivs i mångt och mycket av svenskar.

Samtidigt bekräftar Gradin att MoDo nu är klara med sin trupp.

– Vi kommer inte ta in några fler innan vi går på is i alla fall, säger sportchefen till tidningen.

"Den enda vi räknat in kommer spela JVM"

Henrik Gradin beskriver kommande säsongs trupp som mindre "skillad", men "bättre sammansatt för att göra jobbet."

Denna gång är inte heller den egna målsättningen lika hård, att det ska bli uppflyttning till SHL. Förutom en mindre budget i år menar "Hinken" dock att detta inte gjort någon större skillnad.

Vad som dock redan finns i tankarna är JVM. Och med talangfulla spelare som Elton Hermansson, Hugo Hallin och Milan Sundström, är det minst sagt förståeligt.

– Vi har inte använt några SHL-lån än och JVM är i december. Då är halva säsongen redan spelad så det är tidigt att tänka på det redan nu. Den enda vi har räknat in kommer spela JVM i nuläget är Elton. Vissa kan så klart överraska och därmed får fler spelare chansen men jag anser att det är ett lyxproblem, säger Gradin till ÖA.