SDHL

MoDo värvar från NCAA - igen

Publicerad 19 juli 2026 09:04
Simon Eld
Simon Eld
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MoDo fortsätter att värva nordamerikanskt, från NCAA. Näst på tur är den 21-åriga Sara Stewart. Truppens tolfte pusselbit på forwardssidan.
– Jag är otroligt glad och tacksam för möjligheten att få spela för MoDo och i SDHL., säger hon själv.

Sara Stewart är klar för MoDo. Foto: X (MoDo) och Bildbyrån.
Sara Stewart är klar för MoDo. Foto: X (MoDo) och Bildbyrån.

Sara Stewart gör Charlotte Sonntag sällskap i MoDo ochSDHL

När klubben lägger de sista pusselbitarna, tillsammans med nye huvudtränaren Per-Åge Skrøder, är det där man landar. Ytterligare en forward från den nordamerikanska collegeligan NCAA. 

– Jag vet att både laget och ligan i sig ger mig bra möjligheter att anpassa mig till det fysiska, intensiva spelet som hör till professionell hockey, säger hon på lagets sajt och fortsätter.
– Jag ska ta med mig min fart, mitt hockey-IQ och en positiv energi när jag nu får ansluta till en fantastisk grupp med människor och en fin organisation. Jag längtar efter att komma igång!

Sara Stewart, född 2004, kommer från fyra år i NCAA, med Colgate University. Under det sista stod hon för nio mål och sju assist över 36 matcher.

Source: Sara Stewart @ Elite Prospects