MoDo värvar från NCAA - igen

Sara Stewart är klar för MoDo. Foto: X (MoDo) och Bildbyrån.

Sara Stewart gör Charlotte Sonntag sällskap i MoDo ochSDHL.

När klubben lägger de sista pusselbitarna, tillsammans med nye huvudtränaren Per-Åge Skrøder, är det där man landar. Ytterligare en forward från den nordamerikanska collegeligan NCAA.

– Jag vet att både laget och ligan i sig ger mig bra möjligheter att anpassa mig till det fysiska, intensiva spelet som hör till professionell hockey, säger hon på lagets sajt och fortsätter.

– Jag ska ta med mig min fart, mitt hockey-IQ och en positiv energi när jag nu får ansluta till en fantastisk grupp med människor och en fin organisation. Jag längtar efter att komma igång!

Sara Stewart, född 2004, kommer från fyra år i NCAA, med Colgate University. Under det sista stod hon för nio mål och sju assist över 36 matcher.