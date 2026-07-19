Här är Connor Bedards nya jättekontrakt

Connor Bedard skriver på ett femårskontrakt. Foto: Bildbyrån (montage).

Sedan långt innan NHL-draften 2023 var Connor Bedard den tydliga draftettan, och med facit i hand var det helt rätt. Även om Leo Carlsson, vald som tvåa, gjort stor succé i NHL under de tre säsonger som följt, är han inte nära Bedards siffror. 219 matcher, 75 mål, 128 assist och 203 poäng.

Så när en ung stjärna får ett nytt NHL-kontrakt får också en annan.

Under lördagen meddelade Chicago Blackhawks att man kommit överens med Bedard om ett femårskontrakt. Värdet ligger dock "endast" på 75 miljoner dollar, eller 15 miljoner dollar per säsong. Något som alltså är strax under det Leo Carlsson fick när Anaheim Ducks matchade Philadelphia Flyers offer sheet på 18 miljoner dollar per säsong.

– Han utnyttjar alla delar av sitt spel för att inte bara vara ett ständigt offensivt hot, utan också för att göra sina lagkamrater bättre varje gång han kliver ut på isen. Vi ser fram emot den enorma påverkan han kommer att ha när Blackhawks nu går in i nästa kapitel av klubbens historia, säger general managern Kyle Davidson i ett uttalande.

Till kommande säsong kommer Bedard fortsatt kunna bygga på sin kemi med Anton Frondell. Även om de under flera av JVM-hjältens matcher mot slutet av säsongen var första- och andra-center i uppställningen.