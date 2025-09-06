Efter friande domen – klar för ny klubb

Han var en av fem spelare som stod åtalad för sexuella övergrepp. Efter den friande domen är nu Alex Formenton klar för spel i HC Ambrí Piotta.

Under det senaste året uppdagades en stor skandal inom ishockeyvärlden där Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dubé, Alex Formenton och Cal Foote åtalades för att ha begått sexuella övergrepp mot samma kvinna 2018. Det i samband med Kanadas JVM-guld.

I slutet på juli kom dock beskedet att samtliga spelare frias.

Det efter att domaren inte ansett kvinnans vittnesmål vara tillräckligt tillförlitligt. Samtidigt som hon, enligt domaren Maria Carrocia, hade flera tillfällen att ”avsluta kvällen” innan hon hamnade på hotellrummet med spelarna. Caroccia ansåg även att kvinnan hade överdrivit sin berusningsgrad under kvällen i fråga.

Efter rättegången och den friande domen gjorde NHL däremot klart att spelarna inte är välkomna tillbaka till ligan.

Nu har dock en av dem hittat en ny klubbadress. Alex Formenton är nämligen klar för spel i HC Ambrí Piotta i Schweiz. En klubb han redan har gjort 46 matcher för. Det var precis innan han själv överlämnade sig till polisen i januari 2024 som han representerade klubben. Och nu får 25-åringen alltså en ny chans.

I klubben spelar Tim Heed samtidigt som även den svenska talangen Lucas Hedlund är kontrakterad av Ambrí.