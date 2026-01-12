I fredags valde Ottawa Senators att plocka in 37-årige James Reimer på try out. Nu står det klart att man skriver ett avtal med veteranen i Linus Ullmarks frånvaro.

James Reimer och Linus Ullmark. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots endast 22 av 28 räddade puckar i söndagens debut i Belleville (AHL), får James Reimer ett avtal med Ottawa Senators.

Under måndagen kommer beskedet från NHL-klubben, som befinner sig i en prekär situation efter att Linus Ullmark valt att ta en time out, och därefter valt att ge 37-årige Reimer chansen på try out. Överenskommelsen ger ett kontrakt över resterande del av säsongen, med ett årligt värde på 850 000 dollar.

TSN:s Darren Dreger har tidigare uppget att Reimer ska fungera som backup till Ullmark när han återvänder, men just nu är det han som kliver in för att täcka upp för svensken.

Ullmark borta på obestämd tid

Linus Ullmark har saknats i Ottawa Senators sedan 28 december, då han tagit ledigt på obestämd tid – av personliga skäl. Det hela följdes av en hel del rykten på sociala medier som senare fördömdes av klubben.

Den 37-årige James Reimer NHL-debuterade i december 2010, och har totalt 15 säsonger bakom sig i ligan. Över dessa har det blivit 525 framträdanden. Ändå har han stått kontraktslös sedan han deltog på Toronto Maple Leafs träningsläger i höstas.

Utöver söndagens AHL-match har Reimer två matcher med Kanada i Spengler Cup, färskt i minnet. Detta under den gångna julhelgen.

Source: James Reimer @ Elite Prospects