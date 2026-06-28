Efter kritiken – försvarar svenska värvningen

Steve Staios försvarar värvningen av André Burakovsky.

Foto: Patrick Doyle/The Canadian Press/Alamy & Talia Sprague-Imagn Images

Ottawa Senators har gjort en rejäl satsning på svenska spelare på sistone. Den senaste säsongen hade laget två svenskar i form av Linus Ullmark och Fabian Zetterlund. Bara den gångna veckan har "Sens" dock redan plockat in tre nya svenskar i laget.

På bara några dagar har Ottawa nämligen trejdat till sig William Eklund, Samuel Ersson och André Burakovsky.

För André Burakovsky blir det hans andra trejd på ett år då han lämnade Seattle Kraken för Chicago Blackhawks förra året, men nu byts bort igen till Ottawa Senators.

– Han är bra på att transportera pucken och har bra playmaker-förmågor, säger Ottawas general manager Steve Staios om Burakovsky till Ottawa Citizen .

Ottawa Senators försvarar värvningen av André Burakovsky

André Burakovsky hade en tuff säsong med Chicago Blackhawks. Han inledde visserligen med 29 poäng på sina 38 första matcher i Chicago. Därefter tappade han sitt spel och gjorde endast fyra poäng på de sista 37 matcher. Burakovsky hade också –32, vilket var en av de sämsta plus/minus-noteringarna i NHL. "Lill-Burra" blev då också petad i ett antal matcher av Blackhawks.

Burakovsky har ett år kvar på sitt kontrakt med en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar (cirka 53,5 miljoner kronor) per säsong. Enligt uppgifter ryktades Blackhawks överväga att köpa ut Burakovsky från det sista året på hans kontrakt. I stället klev dock Ottawa in och trejdade till sig Burakovsky, och hela hans lön, i utbyte mot ett sjätterundeval.

Värvningen har sedan fått kritik med tanke på hur svag André Burakovsky var under avslutningen av säsongen. Steve Staios rycker nu ut i försvar för svensken.

– Det finns många spelare tillgängliga där ute, framför allt den här veckan, och vi ville vara strategiska för att ha rätt spelare som passar in i vårt arbetssätt. När vi har gått igenom processen med Burakovsky har vi sett matcher där han har spelat, involverat tränarstaben och tittat på hans mångsidighet i spelet och var han kan spela för oss. Samtidigt har vi förståelse för att han inte spela som bäst under säsongen.

Tuffa åren i NHL

Enligt Staios finns det förutsättningar för att Burakovsky blir bättre i Ottawas miljö.

– Vi har identifierat spelare som honom tidigare, värvat dem och sedan lyckats få ut mer av deras spel. Det kan bero på miljön som vi har i klubben, sättet vi spelar på eller den fantastiska tränarstaben som kan kräva ut det mesta av spelarna. André är en spelare som har vunnit två Stanley Cups och har flera aspekter i sitt spel som tränarna gillar och som vi kommer ha användning för i vår lineup.

André Burakovsky var en stjärnspelare under sina år i Colorado Avalanche där han levererade 61 poäng på 80 matcher som bäst säsongen 2021/22. Han skrev därefter på ett femårskontrakt med Seattle Kraken men därefter har det gått tyngre. Han hade två tuffa år som präglades av skador men de senaste två säsongerna har han hållit sig skadefri men då inte kommit upp i samma höga nivå med 37 och 33 poäng som facit.

Under sin NHL-karriär har André Burakovsky gjort 420 poäng på 771 matcher. Han vann Stanley Cup först med Washington Capitals 2018 och sedan med Colorado Avalanche 2022.