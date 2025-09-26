Oscar Eklind har fortfarande inte begått NHL-debut efter flytten från Luleå till Philadelphia Flyers organisation inför förra säsongen. Nu ser den ut att få vänta ytterligare då den storvuxne skåningen satts upp på waivers av NHL-klubben.

Oscar Eklind under en försäsongsmatch med Philadelphia. Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Det var efter en produktiv säsong med Luleå 2023/24 som Oscar Eklind spelade till sig ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers. Fjolårets tillbringades dock enbart med farmarlaget Lehigh Valley Phantoms i AHL, där 27-åringen från Trelleborg noterades för fem mål och 17 poäng på 64 matcher.

Spel i Lehigh Valley ser ut att ligga närmast till hands även den här säsongen för Eklind.

Under gårdagen sattes blev han nämligen bortgallrad från Flyers träningsläger och uppsatt på waivers av klubben. Det innebär att övriga 31 NHL-klubbar har möjlighet att lägga beslag på forwarden. Om så inte blir fallet kommer han att skickas till AHL.

Oscar Eklind ombytt i försäsongsmatch

Oscar Eklind var ombytt i Flyers försäsongsmatch mot Montréal Canadiens tidigare i veckan. Han spelade 11.37, var -1 och noterades för ett skott på mål när Flyers föll med 2–4.

Svenskarna som är kvar på Philadelphia Flyers försäsongsläger är utöver målvakten Samuel Ersson även backarna Emil Andrae, Helge Grans och Adam Ginning.

På annat håll i NHL har tidigare JVM-forwarden Oskar Pettersson skickats till farmarlaget Belleville i AHL av Ottawa Senators. 21-åringen, som spelade i Rögle innan han flyttade över till Nordamerika, gjorde nio mål och 15 poäng på 67 matcher med ”Baby Sens” i AHL i fjol.

