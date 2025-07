Ingen hemkomst för svensken − skriver nytt NHL-kontrakt

Nej, det blir ingen hemkomst för Olle Lycksell.

Han stannar i Nordamerika – och skriver nu på för Ottawa Senators.

Olle Lycksell blir kvar i Nordamerika – men inte i Philadelphia. Foto: Rick Osentoski-USA TODAY Sports

2022 lämnade Olle Lycksell svensk ishockey för att spela i Philadelphia Flyers organisation. Även om han fick göra NHL-debut redan under sin första säsong i Flyers har han därefter inte fått fäste i världens bästa hockeyliga.

25-åringen har bara fått spela 45 NHL-matcher över tre säsonger i Flyers och har i stället mestadels fått spela i AHL, där han har öst in poäng. Lycksell har snittat ungefär en poäng per match under alla sina tre säsonger i Lehigh Valley Phantoms.

2022/23: 14 mål och 45 poäng på 53 matcher.

14 mål och 45 poäng på 53 matcher. 2023/24: 19 mål och 39 poäng på 38 matcher.

19 mål och 39 poäng på 38 matcher. 2024/25: 19 mål och 44 poäng på 43 matcher.

Olle Lycksell skriver på för Ottawa Senators

Det blir ingen fortsättning i Philadelphia för forwarden från Oskarshamn. Men han stannar i Nordamerika. Bara ett par timmar efter att marknaden öppnade sajnas Lycksell till ett nytt NHL-avtal. Han skriver ett ettårig tvåvägskontrakt med Ottawa Senators inför nästa säsong. Avtalet är värt 775 000 dollar (cirka 7,4 miljoner kronor) vid spel i NHL samt 450 000 dollar (cirka 4,3 miljoner kronor) vid spel i AHL. I kontraktet ska Lycksell vara garanterad att få minst 500 000 dollar (cirka 4,7 miljoner kronor) oavsett var han spelar under säsongen.

Över tre säsonger i Nordamerika har Olle Lycksell noterats för elva poäng på 45 matcher i NHL samt 128 poäng på 134 matcher i AHL. Innan flytten till Nordamerika spelade han 221 SHL-matcher för Linköping, Färjestad och Växjö.

