Oliver Ekman Larsson petades av Toronto utav trejdskäl.

Sedan trejdades dock aldrig ”OEL” – och nu öppnar svensken upp om den udda situationen.

– Det har varit jobbigt för mig, jag hade några tuffa dagar där innan deadline, säger Ekman Larsson.

Oliver Ekman Larsson blev kvar i Toronto trots trejdryktena. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför fredagens Trade Deadline i NHL var det många som trodde att Oliver Ekman Larsson skulle bli trejdad bort från Toronto Maple Leafs. Detta trots att backen själv inte ville lämna klubben. ”OEL” petades till och med av Toronto utav trejdskäl för att han inte skulle bli skadad inför deadline i fredags.

Men ”deadline day” kom och gick utan att Oliver Ekman Larsson bytt klubb. Torontos general manager förklarar att han inte fick ett bud för ”OEL” som motsvarade klubbens krav.

– Det fanns intresse för Oliver, men det intresset nådde inte den nivå som jag ansåg att det behövde göra för att vi skulle flytta honom. I och med att han har flera år kvar på sitt kontrakt var det viktigt för oss att utbytet var rättvist men det var ingen som nådde rätt nivå, säger Treliving på en presskonferens efter Trade Deadline.

Oliver Ekman Larsson: ”Det är tufft att gå ovetandes”

Oliver Ekman Larsson blev därför kvar i Toronto Maple Leafs och spelade under nattens match mot Tampa Bay Lightning efter att ha varit utanför laget i två matcher. Efteråt öppnar svensken också upp om situationen och hur han hanterat det.

– Det är tufft att gå ovetandes, men jag försökte att hålla mig borta från telefonen och tv:n och allt sådant. Jag ville inte tänka på det, säger Ekman Larsson till nordamerikansk media och fortsätter:

– Det har varit jobbigt. Jag har hela tiden varit tydlig med att jag vill stanna och att vi trivs här. Det gör det extra jobbigt. Nu är jag dock mest lättad och glad över att få stanna. Men det har varit några tuffa dagar.

Den svenske OS-backen får sedan en fråga från en reporter ifall hans relation med ledarna i Toronto har påverkats av situationen samt ifall de behöver reparera sitt förhållande.

– Jag vet inte. Som sagt är jag nu bara glad att få vara kvar här. Det är vad både jag och min familj ville och vi är väldigt glada över att stanna i Toronto. Jag har fortfarande en stor tro på den här gruppen och det här laget. Jag tror att vi kan göra något speciellt, det har inte gått som vi har velat den här säsongen, men vi har fortfarande chansen att göra något bra framöver, svarar Ekman Larsson.

Oliver Ekman Larsson står i år för sin bästa säsong på flera år i NHL. Han har gjort 35 poäng på 62 matcher och varit en viktig spelare för Torontos lag. Han har kontrakt med Leafs i ytterligare två säsonger, fram till 2028, med en årslön på 3,5 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 32 miljoner kronor.

Source: Oliver Ekman Larsson @ Elite Prospects