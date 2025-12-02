Ny olycka i NHL – brännskadad i hemmet

Skadorna bortom isen duggar tätt i NHL.

Efter Jack Hughes och Eetu Luostarinen blir nu Aleksej Toroptsenko borta i veckor efter att ha drabbats av brännskador.

Aleksej Toroptsenko.

Foto: Paul Vernon/AP/Alamy

St. Louis Blues kommer att få klara sig utan forwarden Aleksej Toroptsenko de närmaste veckorna.



Via sin hemsida meddelar NHL-klubben att den 26-årige forwarden är borta på vecka-till-vecka-basis efter en olycka i hemmet. Enligt Blues har den ryske forwarden fått skållande brännskador på benen till följd av olyckan.

Tredje olyckan i NHL på tre veckor

Detta är den tredje skadan i NHL på tre veckor som sker bortom isen och utanför träningsmiljö.

I mitten av november skadades New Jersey Devils storstjärna Jack Hughes efter att ha skurit sig i handen på en lagmiddag, med två månaders skadefrånvaro som följd. Några dagar senare var olyckan framme för Florida Panthers forward Eetu Luostarinen, då finländaren brände sig på en gasgrill och behövde uppsöka läkare. Liksom Toroptsenko är Luostarainen borta på vecka-till-vecka-basis.

Förutom Toroptsenko kommer Blues även tvingas klara sig utan forwarden Jimmy Snuggerud de närmaste sex veckorna till följd av en handledsoperation.

Aleksej Toroptsenko har den här säsongen noterats för två poäng (1+1) på 17 matcher för St. Louis.

