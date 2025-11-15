Jack Hughes kommer att vara borta med en skada – efter att ha skurit sig i handen på en lagmiddag. 24-åringen har startat säsongen lysande för New Jersey Devils.

Foto: John Jones-Imagn Images.

Det finns skador och så finns det skador.

New Jersey-kaptenen Jack Hughes har dragit på sig en mycket märklig skada. Under en lagmiddag ska storstjärnan ha skurit sig själv i handen. Och nu kommer laget tvingas att klara sig utan honom ett tag framöver. Exakta hur det har gått till är inte helt klarlagt, men enligt Sportsnet slant han och skar sig själv.

Hur länge 24-åringen blir borta återstår nu att se. Devils meddelade under fredagen att han ska undersökas och att en tidshorisont saknas i nuläget.

#NEWS: Jack Hughes is out with a non-hockey, hand injury. He is being evaluated and we will provide an update as available. pic.twitter.com/4bfOT3tDtH — New Jersey Devils (@NJDevils) November 14, 2025

Hittills har Jack Hughes stått för tio mål och tio assist på 17 matcher för New Jersey. Han har hittills under sin karriär varit otursförföljd och aldrig spelat 82 matcher. Så ser det inte ut att bli den här säsongen heller då han minst kommer att missa dagens match mot Washington Capitals.