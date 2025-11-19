NHL-forwardens bisarra skada – brände sig på grill

Florida Panthers kommer att få klara sig utan Eetu Luostarinen de kommande veckorna. Finländaren skadade sig på en grill under helgen.

Florida Panthers får klara sig utan Eetu Luostarinen.

Foto: Winslow Townson-Imagn Images.

NHL-spelare och matlagning verkar vara en dålig kombination dessa dagar. För inte allt för längesen skadade sig New Jerseys storstjärna Jack Hughes under en lagmiddag. Det efter att ha skurit sig på en kniv. Nu har en till spelare hamnat på skadelistan efter en olycka i köket.

Den här gången är det Floridas Eetu Luostarinen som har haft oturen med sig.

Finländaren har nämligen bränt sig på en grill i helgen. Enligt uppgifter är det en gasgrill som inte har fungerat som den ska. Det ska vara så pass allvarligt att han åkte in till sjukhuset och sökte läkarvård. Däremot ska han inte ha behövt stanna kvar över natten. Men nu står det klart att det blir en paus från ishockeyn i ett par veckor.

— Han blev brännskadad och vi har listat honom som vecka till vecka. Vi har inte så mycket erfarenhet av det här. När han kommer tillbaka måste han vara bekväm med att ta på sig utrustningen. Han var inte kvar på sjukhuset över natten men han träffade läkare, säger huvudtränare Paul Maurice till Florida Hockey Now.

Eetu Luostarinen gör sin sjätte raka säsong i Florida Panthers. Förra säsongen var han med och vann Stanley Cup med klubben. Han är även högaktuell för Finland inför OS i Italien. Bland annat var han med och spelade 4 Nations förra året.

