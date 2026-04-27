Nils Lundkvist slapp uppsöka sjukhus efter den otäcka incidenten i helgens slutspelsmöte mellan Dallas och Minnesota. Men utöver det hade Stars coach Glen Gulutzan ingen uppdatering gällande sin svenska back på söndagen.

Nils Lundkvist avbröt helgens fjärde match mot Minnesota Wild i Stanley Cup-slutspelet efter att ha fått en skridsko i ansiktet. Foto: Skärmdump Viaplay

Det var en olyckshändelse som fick publiken i Grand Casino Arena i St. Paul att dra efter andan.

Nils Lundkvist fick olyckligt motståndarforwarden Michael McCarrons skridsko i ansiktet när han hade trippat Minnesota-spelaren i helgens slutspelsmöte. Den svenske backen ska ha fått ett djupt skärsår i ansiktet, meddelade Dallas Stars efter att han tvingats avbryta matchen. Men någon mer uppdatering hade man inte efter Wilds övertidsseger med 3–2.

Under söndagen kom en mindre men ändå betydelsefull uppdatering gällande Lundkvist. Coachen Glen Gulutzan meddelade då att 25-åringen inte hade behövt uppsöka sjukhus efter skräckskadan. Han hade emellertid ingen ytterligare uppdatering än så. Han uppgav bara att Stars inväntade en uppdatering efter en ytterligare undersökning av Lundkvist.

Glen Gulutzan said Nils Lundkvist didn’t go to the hospital last night for his facial laceration from a skate, but he didn’t have any further update today. — Lia Assimakopoulos (@Lassimak) April 26, 2026

Nils Lundkvist utvisad – när han blev skadad

I situationen där han skadades fick Lundkvist en utvisning för tripping. När Michael McCarron föll framåt träffade hans skridsko oavsiktligt Stars-backens ansikte. Lundkvist blödde ymnigt när han tog sig till Dallas bänk och därefter vidare ned i spelartunneln till omklädningsrummet.

Minnesota Wild vann matchen med 3–2 efter Matt Bolds övertidsmål sent i den första förlängningsperioden. Därmed är serien oavgjord, 2–2 i matcher, inför match fem i Dallas natten mot onsdag.

Nils Lundkvist skrev på ett tvåårskontrakt värt 3,5 miljoner dollar som offentliggjordes strax före slutspelets start. Det gäller till och med säsongen 2027/28.

Source: Nils Lundkvist @ Elite Prospects