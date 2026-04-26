Otäcka bilder på svensken: ”Ett djupt sår”

Dallas Stars tappar till 2–2 i slutspelsmötet med Minnesota Wild. Men mest oroande var de otäcka bilderna på Nils Lundkvist med en skridsko i ansiktet.

– Han har ett djupt sår i ansiktet och kommer undersökas närmare, säger svenskens coach till media.

Nils Lundkvist får en skridsko i ansiktet.

Slutspelsmötet mellan Minnesota Wild och Dallas Stars fortsätter att bjuda på underhållning i NHL. Men för de sistnämnda medförde nattens möte dubbla smällar.

Först och främst storspelade Jesper Wallstedt för att säkra 3–2-seger för Wild och utjämna serien till 2–2. Men i den andra perioden tappade också Stars sin svenske back Nils Lundkvist – och det efter otäcka bilder.

Vid en närkamp framför eget mål gick Michael McCarron omkull. Lundkvist föll samtidigt själv ner på knä och träffades rakt i ansiktet av motståndarens svingande skridsko. 25-åringen, som vuxit ut som en viktig kugge för Dallas, fick hjälp ut i omklädningsrummet och återvände inte heller till spel.

Coachen om Lundkvist: ”Ett djupt sår”

När Matt Boldy sedan avgjort mötet på övertid, mötte Dallas-coachen Glen Gulutzan media för att ge en uppdatering kring Nils Lundkvist.

– Jag vet inte om han togs till sjukhus för kontroll, men han har ett djupt sår i ansiktet och kommer undersökas närmare när vi återvänt till Dallas, säger ”Gully” under sin presskonferens.

Den Piteå- och Luleå-fostrade backen har tidigare berättat för hockeysverige.se om den oväntade förvandlingen i Dallas – till en hyllad defensiv pjäs.

– När jag åkte från Sverige så hade jag förstås en annorlunda roll. Jag spelade mer powerplay och producerade kanske mer, men man måste hitta en roll, sa han då bland annat.

