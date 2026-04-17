NHL-svenskens nya avtal − värt nästan 32 miljoner

Nils Lundkvist blir kvar i Dallas Stars.

Den 25-årige svensken har tecknat ett nytt tvåårsavtal värt nästan 32 miljoner kronor.

”Utgående avtal är alltid spännande, men jag och min fru älskar att vara här. Det är ett toppställe i hela NHL att vara på. Det är få förunnat att ha chansen att vinna varje år, och samtidigt kunna gå i flip flops större delen av året. Solen lyser, det är 20 grader varmt och allt sånt där. Vi gillar det här så förhoppningsvis hittar vi en lösning”

Så sade Nils Lundkvist till hockeysverige.se förra veckan med anledning av att hans kontrakt med Dallas Stars löper ut efter säsongen.

Nu har 25-åringen också ett nytt avtal på plats med Dallas.

Under fredagen bekräftar Stars att de har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt med Lundkvist som gäller till 2028.

− Vi är väldigt glada att kunna säkra upp Nils på två år till framöver. Han är en väldigt skicklig försvarare med utmärkt rörlighet och blick för spelet. Hans förmåga att flyta pucken och skapa offensivt gör honom till en värdefull spelare för vårt lag för de kommande åren, säger general managern Jim Nill i ett pressmeddelande.

Become a dad ✅

Sign a contract extension ✅



What a week for Nils Lundkvist ✍️ pic.twitter.com/MBNeB26bn0 — x – Dallas Stars (@DallasStars) April 17, 2026

Så hög lön får Nils Lundkvist i Dallas Stars

I sitt nuvarande kontrakt har Lundkvist en lönetaksträff på 1,25 miljoner dollar (cirka 11,4 miljoner kronor). Men i det nya avtalet kommer han att tjäna 1,75 miljoner dollar (nästan 16 miljoner kronor) per säsong med Dallas Stars. Kontraktet har därmed ett totalt värde på 3,5 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 32 miljoner kronor.

Nils Lundkvist slog igenom i Luleå och gjorde bland annat succé i SHL med först 31 poäng och sedan 32 poäng som juniorback under säsongerna 2019/20 och 2020/21. Han draftades av New York Rangers i förstarundan 2018 men trejdades till Dallas Stars 2022. Under sin karriär har han gjort sammanlagt 235 matcher i NHL.

