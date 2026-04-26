Galna matchen: Bäst genom tiderna

Jesper Wallstedt gör sitt första slutspel i NHL, men är redan bland ligans bästa. Inatt storspelade svensken sitt Minnesota till en 3–2-seger – och skrev rookie-historia i klubben.

– Det känns som om vi förtjänade den här segern, säger målvakten själv till media efter att serien mot Dallas utjämnats.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Stanley Cup-slutspelets mest underhållande hockey (?) spelas mellan Minnesota Wild och Dallas Stars.

Inatt, efter 4–3-dramat senast då Stars avgjorde i andra övertidsperioden, blev Jesper Wallstedt den stora skillnaden. Även denna gång gick mötet till övertid, men nu räddade svensken 43 av 45 skott, och blev stor hjälte – tillsammans med Matt Boldy.

– Vi bara kämpar på och skickar puckar mot deras kasse. Vi ger aldrig upp och det känns som om vi förtjänade den här segern, säger Jesper Wallstedt när han sedan möter media.

Det antalet räddningar är flest i en slutspelsmatch av en rookie-målvakt i Minnesota – någonsin. Se nedan.

En av slutspelets bästa: ”Finns ingen tid för gnäll”

23-åringen från Västerås har vaktat Minnesota-kassen i samtliga fyra möten, och är samtidigt bland de bästa målvakterna hittills i slutspelet. Detta med 92,9 i räddningsprocent och 2.06 per matche, dessutom mot ett topplag som Dallas Stars.

– Vi är medvetna om att vi ställs mot ett makalöst bra motstånd och det gäller att slicka såren efter en förlust och lyfta sig till nästa match. Det finns ingen tid för gnäll eller att tycka synd om sig själva. Vi föll efter dubbel förlängning senast, men kom tillbaka i dag och hade lärt oss av misstagen, säger Minnesota-kaptenen Marcus Foligno.

Serien är nu utjämnad till 2–2. Det återstår att se om Dallas-svensken Nils Lundkvist blir spelredo till femte mötet. Detta då han klev av i nattens match efter att en skridsko kommit upp i ansiktet. Läs mer om det HÄR.

Jesper Wallstedt made 43 saves on 45 shots faced in today’s win over Dallas. His save total is the most by a Wild rookie goaltender in a single postseason game and T-3rd most in team history. #mnwild pic.twitter.com/a9tv5e0eaO — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) April 26, 2026

