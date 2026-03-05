Svenskens lättnad: Torkan över i NHL

Nils Höglander kan pusta ut. Inatt kom till slut säsongens första mål för Vancouver Canucks – i match nummer 22.

Nils Höglander jublar efter sitt mål för Vancouver. Foto: Bildbyrån/Bob Frid-Imagn Images.

En skadad fotled på försäsongen gjorde att han missade Vancouver Canucks 29 första matcher. Men inte heller efter återkomsten i december har puckarna studsat rätt för Nils Höglander.

Inatt, när det avhänga bottenlaget i NHL jagade Carolina, kom första målet för säsongen.

Elias Pettersson, som redan stått för en framspelning – trots ryktena inför deadline, hittade sin svenske lagkamrat i tredje perioden, och det snabba avslutet gav 4–5. Höglander höjde armarna och såg direkt lättad ut över att han avslutat måltorkan på 21 matcher denna säsong.

Men den sena pushen gav inte tillräckligt för Vancouver. Med 14 sekunder kvar fullbordade Nikolag Ehlers sitt hattrick för Carolina Hurricanes – i tom bur. Därmed har Canucks nu vunnit två av 22 möjliga matcher under 2026.

Förra året stod den nu 25-årige Höglander för åtta mål i NHL, men säsongen dessförinnan jublade han vid hela 24 tillfällen i grundserien.

