Insidern: ”Ett sätt de skulle kunna rättfärdiga det”

Inför tisdagsnatten bemötte Elias Pettersson ryktena inför Trade Deadline i NHL. Nu kopplas han samtidigt ihop med Carolina Hurricanes.

– Carolina är ett lag som vid olika tidpunkter under det senaste 18-månaderna har haft samtal med Canucks om honom, säger insidern LeBrun.

Carolina har fört diskussioner med Canucks om Elias Pettersson. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är ni som skapar ryktena, så fråga er själva…”

Inför nattens 1–6-förlust mot Dallas Stars var dessa några av orden som Elias Pettersson valde när han återigen fick frågor om en eventuell trade i NHL. OS-svensken har avtal till 2032 och en ”no movement”-klausul, men kopplas ständigt ihop med andra klubbar när Vancouver Canucks börjat skicka iväg storstjärnor.

Ett av lagen som nästan alltid nämns när stora spelare är på marknaden är Carolina Hurricanes. Och nu, samtidigt som Pettersson svarar kring sin framtid, kommer TSN:s insider Pierre LeBrun med nya tankar om den 27-årige svensken.

– Jag bryr mig inte ens om vilket lag, men jag… Jag skulle bara så lockad att försöka få fram den talangen jag såg för ett par år sedan.

– Det är i princip avgörande för hela din karriär som GM. Ärligt talat, om du värvar honom och han är likadan eller värre, då är det du som får sparken.

Följande ord kommer i TSN:s show OverDrive under måndagen innan LeBrun tar vid.

”Carolina har haft samtal om Elias Pettersson”

Insidern menar att det är ett enormt ekonomiskt åtagande för en klubb, men att det inte råder någon tvekan om att Canucks skulle flytta Pettersson.

– Det är ett kontrakt som skrämmer livet ur en, om han inte är den bästa spelaren av alla. Carolina är ett lag som vid olika tidpunkter under det senaste 18-månaderna har haft samtal med Canucks om honom, säger LeBrun i OverDrive.

– Det enda scenariot jag alltid funderar över är om Jesperi Kotkaniemi var en del av ett byte… Är det ett sätt Hurricanes skulle kunna rättfärdiga det och säga ”det är vårt sätt att balansera räkenskaperna lite”. Jag tror att det är svårt att sälja det.

LeBrun fortsätter sedan med att ge en inblick i varför vissa NHL-klubbar tvekat kring ”EP40”.

– Jag hatar att säga det här om en spelare, för ärligt talat hoppas jag att han får mig att äta upp mina ord, men han ser ut som en kille som när han väl fick det där avtalet blev han nöjd. Och det är en varningssignal för vissa. Jag hoppas att han bevisar att jag har fel, men jag har hört det från ett par lag när jag nämnde hans namn, säger han.

