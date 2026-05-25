Domen om Sandin Pellikkas debutsäsong: ”Överraskade nog många”

Svenskarna börjar ta över i Detroit Red Wings.

För hockeysverige.se ger utvecklingscoachen Niklas Kronwall sin syn på lagets svenska backtalanger.

Hyllar VM-backen: ”Har inte sett taket än”

Stjärnans raketresa: ”Det säger en del om hur långt fram han är”

Sandin-Pellikkas debutsäsong: ”Överraskade nog många”

Leksandsbackens chanser: ”Passar bra i Nordamerika”

Niklas Kronwall delar med sig av sina tankar kring Detroit Red Wings svenska talanger. Foto: Bildbyrån (Montage)

De senaste åren har Detroit Red Wings börjat bli ett svensklag mer och mer igen, precis som under deras glansdagar för ett par decennium sedan. Detroit har draftat flera svenskar de senaste åren och flera av talangerna har också börjat ta kliv uppåt i sina karriär och komma upp till NHL.

Framför allt på backsidan har Detroit ett stort antal svenska backar i pipelinen. Någon som jobbar nära de svenska backtalangerna är den tidigare storbacken Niklas Kronwall, som har varit utvecklingscoach i klubben under flera års tid.

– Det har funkat bra och det har varit kul ända sedan första dagen. Det är otroligt kul och inspirerande att se de här unga killarna växa, men inte bara växa som spelare utan framför allt som individer, säger Kronwall till hockeysverige.se.

Jobbar du mest med backarna, eller är det mer övergripande?

– Det är väl egentligen både forwards och backar här i Europa. Sedan är det väl självklart att när man har spelat back själv i många år, då läggs det lite mer fokus där också.

Niklas Kronwall hyllar VM-backen: ”Har inte sett taket på vad han kan göra”

En av backarna är Albert Johansson som just nu spelar Hockey-VM med Tre Kronor. Den tidigare Färjestadsbacken flyttade till Nordamerika 2022 och spelade två hela säsonger i AHL med farmarlaget Grand Rapids Griffins innan han tog klivet upp till NHL. De två senaste säsongerna har 25-åringen varit helt ordinarie för Red Wings.

– Det har varit häftigt att se. Han har haft en bra resa och haft bra tålamod. Han gjorde ju ganska många år i ”farmen” innan han klev upp. Jag tycker att han fortfarande bara växer, växer och växer. Det är otroligt kul att se honom här under VM och hur han hanterar det. Jag tror inte att vi har sett taket på vad han kan göra. Han är bara i början och det finns mer att hämta där också, säger Kronwall.

Läs också: Albert Johansson hyllas av Nicklas Lidström: ”Han tog chansen”

Source: Albert Johansson @ Elite Prospects

Simon Edvinssons mäktiga utveckling: ”Säger en del om hur långt fram han är”

En annan svensk back som är ordinarie i Detroit Red Wings är Simon Edvinsson. 23-åringen har varit högt aktad av Detroit i flera år men tog klivet upp till NHL-laget permanent från och med 2024. Han har därefter utvecklats väldigt fort och blivit en toppback för Detroit. De senaste två säsongerna har han spelat i ett väldigt framgångsrikt backpar tillsammans med storstjärnan Moritz Seider. Det är ett backpar som till och med nämns som ett av de bättre i NHL.

Niklas Kronwall imponeras av hur snabbt Edvinsson har vuxit ut till att bli en toppback i Detroit.

– Det är väl där någonstans som man har hoppats att han skulle landa. Han har också haft tålamod, spelade lite i farmarlaget, och har liksom inte gått raka vägen in om man säger så. Han har jobbat på och sedan förtjänat det helt enkelt. I slutändan är det ju baserat på prestation varje dag. Jag tycker att han har gjort det väldigt bra och också bara växer och blir ännu bättre. Där har vi inte heller sett taket än kan jag säga. Det ser ganska bra ut och det ska bli kul att se hur långt han kan ta sig.

Nu var han ju tyvärr skadad i februari, men annars nämndes han ju i OS-snacket inför trupputtagningen. Tycker du han är på den nivån att vara med i ett OS-lag, alltså bland de bästa svenska backarna vi har?

– Det är ju en otrolig konkurrens, det tror jag att man ska ödmjukt erkänna. Det är inget lätt jobb som förbundskaptenerna har. Sedan är det ju lite smak och tycke, vissa kanske hade tyckt att han skulle vara med medan vissa tycker kanske inte det. Jag är ganska övertygad om att han var med i diskussionen, och det säger ju en del om hur långt fram han är i sin utveckling.

Source: Simon Edvinsson @ Elite Prospects

Domen om Axel Sandin Pellikka: ”Finns delar där han kan ta kliv”

En ny bekantskap i Nordamerika den här säsongen har också varit Axel Sandin Pellikka. Han klev in med höga förväntningar på sig efter succén i Skellefteå och tog en plats i Detroit Red Wings direkt från start i höstas. 21-åringen stod för 21 poäng på 68 matcher under sin rookiesäsong i NHL men hade -20, vilket var sämst i laget. Under slutet av säsongen skickades ”ASP” ner till farmarligan och avslutade säsongen i AHL innan Grand Rapids Griffins blev utslagna ur Calder Cup-slutspelet.

Nu ger Niklas Kronwall sina tankar om Sandin Pellikkas första säsong i Nordamerika.

– Han har gjort det jättebra och överraskade nog många att han faktiskt gick rakt in och också gjorde det otroligt bra. Sedan finns det fortfarande delar i spelet där han kommer att kunna ta ytterligare kliv, mycket av det kommer med erfarenhet också. Jag tror att det här året har varit ett jättebra år för honom utvecklingsmässigt. Han har kunnat hantera anpassningen till spelet på den lilla rinken ganska snabbt.

Vad är det för detaljer som han behöver jobba på? Är det fysiken och det defensiva?

– Det är väl lite överallt. Spelet med puck kommer ju väldigt naturligt för Axel. Sedan blir spelet utan puck, framför allt på liten rink, ännu viktigare. Det går lite snabbare, folk har lite mer driv att ta sig in på mål. Det är väl just i de defensiva situationerna som det fortfarande finns uppsida i att ta ytterligare kliv.

Source: Axel Sandin-Pellikka @ Elite Prospects

Niklas Kronwall om Anton Johansson: ”Passar bra i Nordamerika”

En annan spelare som nu också ska ta klivet över till Nordamerika är 21-årige Anton Johansson. Han lämnar Leksand efter tre säsonger som ordinarie i SHL och har redan fått testa på spelet på andra sidan Atlanten. Både i fjol samt detta året har Johansson nämligen avslutat säsongen i AHL där han har visat framfötterna och hyllats av Grand Rapids-coach.

Hur ser du på Antons chanser nu när han tar steget över till Nordamerika?

– Han åkte ju över och spelade slutspel förra året och var över där nu också i slutspelet. Han har gjort det bra där och det har varit nyttigt för honom att testa på det direkt. Där finns det också klara uppsidor och jag tror framför allt att hans spelstil kommer att passa bra i spelet som är i Nordamerika.

Source: Anton Johansson @ Elite Prospects

Överlag är Niklas Kronwall positivt inställd till Detroit Red Wings framtid och tror också att lagets svenskar, framför allt de här fyra backarna, kommer att kunna hjälpa laget att slutligen ta sig tillbaka till slutspel i NHL.

– Det finns ingredienser i alla de här killarnas spel och i deras personligheter som gör att jag är ganska hoppfull för deras framtider hos oss, och i slutändan även då för klubbens framtid, avslutar Niklas Kronwall.