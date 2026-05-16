Lämnade Leksand – närmar sig NHL: ”Han är väldigt nära”

Anton Johansson avslutar säsongen i AHL med Grand Rapids Griffins som just nu spelar slutspel. Då lyfter huvudtränaren Dan Watson fram svensken som en framtida NHL-back.

— Han har alla egenskaper av en spelare som vill – och kommer att – ta plats i NHL, säger tränaren enligt Detroit Hockey Now.

Anton Johansson jublar efter 1-0 under ishockeymatchen i SHL mellan Leksand och HV71 den 7 mars 2026 i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det blev kanske inte den säsongen som Anton Johansson hade tänkt sig i Leksand. Backen hade under hösten svårt att leva upp till förväntningarna som en toppback i laget. Samtidigt slutade det som bekant med en degradering till Hockeyallsvenskan. 21-åringen spelade däremot upp sig under våren och när säsongen summerades stod han noterad för 17 poäng på 47 matcher.

Sedan serien mot HV71 tog slut har han åkt över till Nordamerika. Där är svensklaget Grand Rapids Griffins just nu i Calder Cup-slutspelet och möter just nu Chicago Wolves.

Där imponerar den unga svensken stort. I grundserien blev det sex poäng på åtta matcher och nu i slutspelet får han stort förtroende av tränaren. Samtidigt som han lyfts fram som en framtida NHL-back.

– Jag tycker att han läser spelet offensivt på ett helt annat sätt än förra året. Han är dessutom en kille som hela tiden vill utvecklas och är beredd att göra jobbet som krävs. Och han har alla egenskaper av en spelare som vill – och kommer att – ta plats i NHL, säger Dan Watson till Detroit Hockey Now.

Anton Johansson spelar slutspel i AHL

Till nästa säsong kommer backen att vara bofast i Nordamerika. Efter att ha blivit utlånad till Leksand under vintern och gjort tre SHL-säsonger väntar nu spel i AHL. I alla fall är det grundtanken.

Men om man får tro Dan Watson är det kanske inte allt för långt bort innan Anton Johansson är en NHL-back.

— Det är nära, väldigt nära. För mig handlar det framför allt om hans storlek, fysik och räckvidden i hans spel, säger tränaren.

Anton Johansson draftades som spelare nummer 105 av Detroit i NHL-draften 2022.

Source: Anton Johansson @ Elite Prospects