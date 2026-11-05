Nikita Kutjerovs agent Dan Milstein säger att det inte finns någon chans att hans klient stannar i Tampa. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

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Nikita Kutjerovs uppmärksammade önskan om att bli trejdad skakade om hockeyvärlden förra veckan. Nu väljer stjärnans agent att ge lite mer insyn i situationen.

Dan Milstein från agenturen Gold Star gästade Jeff Marek och David Pagnotta i onsdagens avsnitt av DFO Insider . Där förklarade han att tiden nu är inne för Kutjerov att gå vidare från Tampa Bay Lightning – den enda klubb som den ryske forwarden har representerat under sin NHL-karriär.

Nikita Kutjerov vill lämna Tampa

– Jag kan inte säga något dåligt om (Lightnings general manager) Julien BriseBois. Jag tycker att vi har en väldigt, väldigt bra relation. Vi har gjort affärer tillsammans under lång tid. Han har gjort ett väldigt bra jobb och varit mycket framgångsrik i sin roll för Tampa Bay Lightning genom åren, säger Milstein.

Han fortsatte:

– Men när jag ser tillbaka på den gångna sommaren önskar jag att både han och jag hade hanterat vissa saker lite annorlunda. Jag lämnar det där, säger han.

Milstein ville inte utveckla vad som egentligen inträffade och fick Kutjerov att begära en trejd från Tampa Bay.

Agenten: "Saker och ting gick fruktansvärt fel"

Lightning draftade ryssen i den andra rundan av NHL-draften 2011. Sedan dess har han tillbringat hela sin professionella karriär i organisationen. Under sin tid i klubben har han hjälpt laget till Stanley Cup-finalerna 2015, 2020, 2021 och 2022. Det resulterade i två Stanley Cup-titlar, 2020 och 2021.

Om Kutjerov inte skriver på ett nytt kontrakt före sommaren blir han, oavsett om han trejdas eller inte, en av de största unrestricted free agents (UFA) i NHL:s historia.

– Saker och ting gick fruktansvärt fel och har förmodligen gått så långt att de inte går att reparera vid det här laget. Det är olyckligt, men när säsongen är över är det dags att gå vidare, säger Milstein.

Slår tillbaka mot de illvilliga ryktena

Enligt villkoren i sitt kontrakt måste Kutjerov lämna in en lista med tio klubbar till Tampa Bay. Det är dessa tio lag som han kan tänka sig att bli trejdad till.

Trots den uppkomna situationen har både Kutjerov och Milstein varit tydliga med att ryssen fortfarande spelar för Lightning och står nära sina lagkamrater.

Agenten slår också tillbaka mot de negativa kommentarer som riktats mot stjärnan efter trejdbegäran.

– Nikita är väldigt omtyckt av alla. Ja, han ställer höga krav på människorna omkring sig och driver dem till att bli bättre. Men jag vill säga ifrån till alla som kommer att publicera negativa och nedsättande kommentarer som helt saknar substans. Nikita är väldigt god vän med alla sina lagkamrater. Han och tränaren Jon Cooper har en fantastisk relation, säger Milstein.