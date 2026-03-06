Chicago Blackhawks trejdar bort sin lagkapten Nick Foligno till Minnesota Wild.

38-åringen får därmed spela med sin lillebror Marcus Foligno för första gången i NHL-karriären.

Nick Foligno trejdas till Minnesota Wild – och får spela med brorsan Marcus Foligno. Foto: Bildbyrån (Montage)

Minnesota Wild fortsätter att storsatsa för att kunna gå långt i slutspelet. Tidigare under säsongen trejdade de till sig storstjärnan Quinn Hughes. De senaste dagarna, inför trade deadline, har de även förstärkt laget med spelare som Jeff Petry, Michael McCarron och Robby Fabbri.

Under fredagens ”deadline day” har Wild redan genomfört två trejder. Först plockade de till sig forwarden Bobby Brink från Philadelphia Flyers i utbyte mot backtalangen David Jiricek. Senast har Minnesota också trejdat till sig Chicago Blackhawks lagkapten Nick Foligno.

Nick Foligno, 38, får därmed chansen att jaga sin första Stanley Cup-titel genom att trejdas till ett topplag som Minnesota. Han får också chansen att spela tillsammans med sin lillebror Marcus Foligno, 34, för första gången i sin NHL-karriär.

Utbytet för Foligno? Ingenting. Chicago trejdar bort honom mot det som kallas ”future considerations” men som i själva verket inte är någonting. Blackhawks väljer alltså att släppa sin lagkapten gratis som en fin gest för att ge Foligno chansen att spela tillsammans med sin bror samt jaga Stanley Cup.

Nick Foligno to Minnesota for future considerations. Chicago doing the veteran a solid. https://t.co/xJosRd4fMY — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) March 6, 2026

Nick Foligno inledde sin NHL-karriär i Ottawa Senators men gick sedan till Columbus Blue Jackets där han var lagkapten under många år. Sedan har han studsat runt och spelat i både Toronto Maple Leafs och Boston Bruins innan han kom till Chicago Blackhawks 2023. Han tog sedan över som kapten för Chicago 2024. Totalt under sin karriär har han spelat 1 270 NHL-matcher och producerat 608 poäng över 19 säsonger.

Source: Nick Foligno @ Elite Prospects