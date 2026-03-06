David Jiricek har inte fått det att lyfta i Minnesota Wild.

Nu trejdas talangen till Philadelphia Flyers – i utbyte mot forwarden Bobby Brink.

Bobby Brink och David Jiricek byter klubb i NHL. Foto: AP Photo/Alamy

David Jiricek var en stor talang som ung och valdes som sjätte spelare av Columbus Blue Jackets i NHL-draften 2022. Den unge tjecken lyckades däremot inte etablera sig som en ordinarie back i Columbus utan blev nedskickad till AHL vilket ledde till att han blev missnöjd och krävde en trejd från Columbus. Under hösten 2024 fick Jiricek sedan sin trejd och han gick i stället till Minnesota Wild.

Där har det dock inte blivit bättre för 22-åringen. Han fick bara spela sex NHL-matcher i Wild förra säsongen och inte heller den här säsongen har Jiricek lyckats etablera sig. Han har gjort 25 matcher för Minnesota – men gått poänglös från alla matcher. Samtidigt har han gjort tio poäng på 24 AHL-matcher under säsongen. Nu har Minnesota Wild tappat förtroendet för David Jiricek och han tvingas byta NHL-klubb för andra gången i sin karriär.

David Jiricek skickas till Philadelphia Flyers

Under ”Deadline Day” i NHL skickas Jiricek nämligen i stället till Philadelphia Flyers. I motsatt riktning går den 24-årige forwarden Bobby Brink till Minnesota Wild. Det återstår att se om den tidigare backtalangen Jiricek kan hitta rätt i Flyers. Hittills i sin NHL-karriär har det bara blivit 13 poäng på 84 NHL-matcher för den unge försvararen.

This is a done deal, sources say https://t.co/kMWHfT8Oss — Michael Russo (@RussoHockey) March 6, 2026

Bobby Brink valdes i andrarundan av Philadelphia Flyers 2019. Han har haft en ordinarie NHL-plats i Flyers sedan säsongen 2023/24. I fjol stod han för 41 poäng på 79 matcher och den här säsongen har han producerat 13+13 för 26 poäng på 55 matcher. Totalt har han noterats för 94 poäng på 201 NHL-matcher i sin karriär.

