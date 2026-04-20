Prenumerera

Logga in

Alla NHL-svenskar med utgående kontrakt 2026

Author image
Robin Olausson
Robin Olausson

Följ HockeySverige på

Google news

Ett antal NHL– och AHL-svenskar har förlängt sina kontrakt under säsongens gång, men det är fortsatt ett stort antal som saknar avtal.
Här är alla 47 svenskar vars kontrakt löper ut till sommaren. Vilka cashar in? Vilka vänder hem?

Ett stort antal svenskar i Nordamerika behöver nya kontrakt till nästa säsong. Foto: Bildbyrån (Montage)

Spelarna är sorterade efter lönetaksträff för säsongen 2025/26.

UFA innebär att NHL-klubben tappar rättigheterna till spelaren i fråga i samband med att free agent-marknaden slår upp portarna den 1 juli.

RFA innebär att spelaren har ett utgående kontrakt, men att den nuvarande NHL-klubben fortfarande innehar rättigheterna till spelaren.

Rasmus Andersson, b, 29

Lag: Vegas Golden Knights
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $4,550,000

John Klingberg, b, 33

Lag: San Jose Sharks
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $4,000,000

John Klingberg behöver ett nytt avtal efter säsongen i San Jose Sharks. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Viktor Arvidsson, fw, 32

Lag: Boston Bruins
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $4,000,000

Gustav Nyquist, fw, 36

Lag: Winnipeg Jets
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $3,250,000

Timothy Liljegren, b, 26

Lag: Washington Capitals
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $3,000,000

Calle Järnkrok, fw, 34

Lag: Toronto Maple Leafs
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $2,100,000

Calle Järnkrok uppges kunna lämna Nordamerika efter 13 säsonger. Foto: Griffin Hooper-Imagn Images

Erik Gustafsson, b, 34

Lag: Detroit Red Wings (Grand Rapids Griffins, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $2,000,000

Kevin Stenlund, fw, 29

Lag: Utah Mammoth
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $2,000,000

Jonatan Berggren, fw, 25

Lag: St. Louis Blues
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,825,000

Jonatan Berggren trejdades till St. Louis Blues under säsongen. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Carl Grundström, fw, 28

Lag: Philadelphia Flyers
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,800,000

Victor Olofsson, fw, 30

Lag: Calgary Flames
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,575,000

Oskar Sundqvist, fw, 32

Lag: St. Louis Blues
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,500,000

Samuel Ersson uppges kunna få lämna Philadelphia efter säsongen. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Samuel Ersson, mv, 26

Lag: Philadelphia Flyers
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,450,000

Leo Carlsson, fw, 21

Lag: Anaheim Ducks
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $950,000

Leo Carlsson väntas casha in rejält i sitt nästa kontrakt med Anaheim Ducks. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

William Wallinder, b, 23

Lag: Detroit Red Wings (Grand Rapids Griffins, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $925,000

Emil Andrae, b, 24

Lag: Philadelphia Flyers
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $903,333

William Strömgren, fw, 22

Lag: Calgary Flames (Calgary Wranglers, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $900,833

Simon Edvinsson, b, 23

Lag: Detroit Red Wings
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $894,167

Simon Edvinsson ska ha ett nytt kontrakt efter succén i Detroit. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Isak Rosén, fw, 23

Lag: Winnipeg Jets
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $894,167

Victor Östman, mv, 25

Lag: Seattle Kraken (Coachella Valley Firebirds, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $870,000

Leo Lööf, b, 23

Lag: St. Louis Blues (Springfield Thunderbirds, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $867,500

Fabian Lysell, fw, 23

Lag: Boston Bruins (Providence Bruins, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $863,334

Fabian Lysell har en oviss framtid i Boston. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

Oskar Olausson, fw, 23

Lag: Minnesota Wild (Iowa Wild, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $863,334

Jesper Vikman, mv, 24

Lag: Washington Capitals (Hershey Bears, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $858,000

Hugo Ollas, mv, 23

Lag: New York Rangers (Hartford Wolf Pack, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $855,000

Adam Boqvist, b, 25

Lag: New York Islanders
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $850,000

Carl Lindbom, mv, 22

Lag: Vegas Golden Knights (Henderson Silver Knights, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $840,000

Är Carl Lindbom redo att på allvar utmana om en NHL-plats till nästa säsong? Foto: Robert Edwards-Imagn Images

David Gustafsson, fw, 25

Lag: Winnipeg Jets (Manitoba Moose, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $835,000

Nils Åman, fw, 26

Lag: Vancouver Canucks (Abbotsford Canucks, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $825,000

Noel Gunler, fw, 24

Lag: Carolina Hurricanes (Chicago Wolves, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $813,750

Marcus Johansson, fw, 35

Lag: Minnesota Wild
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $800,000

Marcus Johansson lär få ett nytt avtal i NHL efter starka säsongen. Foto: Nick Wosika-Imagn Images

Lucas Carlsson, b, 28

Lag: San Jose Sharks (San Jose Barracuda, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $800,000

Oscar Eklind, fw, 27

Lag: Philadelphia Flyers (Lehigh Valley Phantoms, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $800,000

Adam Ginning, b, 26

Lag: Philadelphia Flyers (Lehigh Valley Phantoms, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $787,500

Jacob Moverare, b, 27

Lag: Los Angeles Kings
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Jacob Moverare är precis på gränsen mellan NHL och AHL. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Tobias Björnfot, b, 24

Lag: Florida Panthers
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Andreas Englund, b, 30

Lag: Nashville Predators (Milwaukee Admirals, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Sebastian Aho, b, 30

Lag: Pittsburgh Penguins (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Olle Lycksell, fw, 26

Lag: Ottawa Senators (Belleville Senators, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Kommer Olle Lycksell att få ett nytt avtal i Nordamerika? Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Magnus Chrona, mv, 25

Lag: Nashville Predators (Milwaukee Admirals, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Victor Söderström, b, 25

Lag: Boston Bruins (Providence Bruins, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Marcus Högberg, mv, 31

Lag: New York Islanders (Bridgeport Islanders, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Samuel Fagemo, fw, 26

Lag: Winnipeg Jets (Manitoba Moose, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Wilmer Skoog, fw, 26

Lag: Florida Panthers (Charlotte Checkers, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Wilmer Skoog är en riktigt intressant svensk i AHL, kan han lockas av en SHL-flytt? Foto: Marta Lavandier/AP Photo/Alamy

Calle Clang, mv, 23

Lag: Anaheim Ducks (San Diego Gulls, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Alexander Nylander, fw, 28

Lag: Toronto Marlies
Status: AHL-kontrakt
Lönetaksträff 2025/26: −

Gabriel Seger, fw, 26

Lag: Grand Rapids Griffins
Status: AHL-kontrakt
Lönetaksträff 2025/26: −

Source: NHL Scoring Leaders @ Elite Prospects

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen