Ett antal NHL– och AHL-svenskar har förlängt sina kontrakt under säsongens gång, men det är fortsatt ett stort antal som saknar avtal.

Här är alla 47 svenskar vars kontrakt löper ut till sommaren. Vilka cashar in? Vilka vänder hem?

Spelarna är sorterade efter lönetaksträff för säsongen 2025/26.

UFA innebär att NHL-klubben tappar rättigheterna till spelaren i fråga i samband med att free agent-marknaden slår upp portarna den 1 juli.

RFA innebär att spelaren har ett utgående kontrakt, men att den nuvarande NHL-klubben fortfarande innehar rättigheterna till spelaren.

Rasmus Andersson, b, 29

Lag: Vegas Golden Knights

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $4,550,000

John Klingberg, b, 33

Lag: San Jose Sharks

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $4,000,000

John Klingberg behöver ett nytt avtal efter säsongen i San Jose Sharks. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Viktor Arvidsson, fw, 32

Lag: Boston Bruins

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $4,000,000

Gustav Nyquist, fw, 36

Lag: Winnipeg Jets

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $3,250,000

Timothy Liljegren, b, 26

Lag: Washington Capitals

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $3,000,000

Calle Järnkrok, fw, 34

Lag: Toronto Maple Leafs

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $2,100,000

Calle Järnkrok uppges kunna lämna Nordamerika efter 13 säsonger. Foto: Griffin Hooper-Imagn Images

Erik Gustafsson, b, 34

Lag: Detroit Red Wings (Grand Rapids Griffins, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $2,000,000

Kevin Stenlund, fw, 29

Lag: Utah Mammoth

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $2,000,000

Jonatan Berggren, fw, 25

Lag: St. Louis Blues

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $1,825,000

Jonatan Berggren trejdades till St. Louis Blues under säsongen. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Carl Grundström, fw, 28

Lag: Philadelphia Flyers

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $1,800,000

Victor Olofsson, fw, 30

Lag: Calgary Flames

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $1,575,000

Oskar Sundqvist, fw, 32

Lag: St. Louis Blues

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $1,500,000

Samuel Ersson uppges kunna få lämna Philadelphia efter säsongen. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Samuel Ersson, mv, 26

Lag: Philadelphia Flyers

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $1,450,000

Leo Carlsson, fw, 21

Lag: Anaheim Ducks

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $950,000

Leo Carlsson väntas casha in rejält i sitt nästa kontrakt med Anaheim Ducks. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

William Wallinder, b, 23

Lag: Detroit Red Wings (Grand Rapids Griffins, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $925,000

Emil Andrae, b, 24

Lag: Philadelphia Flyers

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $903,333

William Strömgren, fw, 22

Lag: Calgary Flames (Calgary Wranglers, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $900,833

Simon Edvinsson, b, 23

Lag: Detroit Red Wings

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $894,167

Simon Edvinsson ska ha ett nytt kontrakt efter succén i Detroit. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Isak Rosén, fw, 23

Lag: Winnipeg Jets

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $894,167

Victor Östman, mv, 25

Lag: Seattle Kraken (Coachella Valley Firebirds, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $870,000

Leo Lööf, b, 23

Lag: St. Louis Blues (Springfield Thunderbirds, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $867,500

Fabian Lysell, fw, 23

Lag: Boston Bruins (Providence Bruins, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $863,334

Fabian Lysell har en oviss framtid i Boston. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

Oskar Olausson, fw, 23

Lag: Minnesota Wild (Iowa Wild, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $863,334

Jesper Vikman, mv, 24

Lag: Washington Capitals (Hershey Bears, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $858,000

Hugo Ollas, mv, 23

Lag: New York Rangers (Hartford Wolf Pack, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $855,000

Adam Boqvist, b, 25

Lag: New York Islanders

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $850,000

Carl Lindbom, mv, 22

Lag: Vegas Golden Knights (Henderson Silver Knights, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $840,000

Är Carl Lindbom redo att på allvar utmana om en NHL-plats till nästa säsong? Foto: Robert Edwards-Imagn Images

David Gustafsson, fw, 25

Lag: Winnipeg Jets (Manitoba Moose, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $835,000

Nils Åman, fw, 26

Lag: Vancouver Canucks (Abbotsford Canucks, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $825,000

Noel Gunler, fw, 24

Lag: Carolina Hurricanes (Chicago Wolves, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $813,750

Marcus Johansson, fw, 35

Lag: Minnesota Wild

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $800,000

Marcus Johansson lär få ett nytt avtal i NHL efter starka säsongen. Foto: Nick Wosika-Imagn Images

Lucas Carlsson, b, 28

Lag: San Jose Sharks (San Jose Barracuda, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $800,000

Oscar Eklind, fw, 27

Lag: Philadelphia Flyers (Lehigh Valley Phantoms, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $800,000

Adam Ginning, b, 26

Lag: Philadelphia Flyers (Lehigh Valley Phantoms, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $787,500

Jacob Moverare, b, 27

Lag: Los Angeles Kings

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Jacob Moverare är precis på gränsen mellan NHL och AHL. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Tobias Björnfot, b, 24

Lag: Florida Panthers

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Andreas Englund, b, 30

Lag: Nashville Predators (Milwaukee Admirals, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Sebastian Aho, b, 30

Lag: Pittsburgh Penguins (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Olle Lycksell, fw, 26

Lag: Ottawa Senators (Belleville Senators, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Kommer Olle Lycksell att få ett nytt avtal i Nordamerika? Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Magnus Chrona, mv, 25

Lag: Nashville Predators (Milwaukee Admirals, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Victor Söderström, b, 25

Lag: Boston Bruins (Providence Bruins, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Marcus Högberg, mv, 31

Lag: New York Islanders (Bridgeport Islanders, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Samuel Fagemo, fw, 26

Lag: Winnipeg Jets (Manitoba Moose, AHL)

Status: UFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Wilmer Skoog, fw, 26

Lag: Florida Panthers (Charlotte Checkers, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Wilmer Skoog är en riktigt intressant svensk i AHL, kan han lockas av en SHL-flytt? Foto: Marta Lavandier/AP Photo/Alamy

Calle Clang, mv, 23

Lag: Anaheim Ducks (San Diego Gulls, AHL)

Status: RFA

Lönetaksträff 2025/26: $775,000

Alexander Nylander, fw, 28

Lag: Toronto Marlies

Status: AHL-kontrakt

Lönetaksträff 2025/26: −

Gabriel Seger, fw, 26

Lag: Grand Rapids Griffins

Status: AHL-kontrakt

Lönetaksträff 2025/26: −

Source: NHL Scoring Leaders @ Elite Prospects

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects