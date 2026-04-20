Alla NHL-svenskar med utgående kontrakt 2026
Ett antal NHL– och AHL-svenskar har förlängt sina kontrakt under säsongens gång, men det är fortsatt ett stort antal som saknar avtal.
Här är alla 47 svenskar vars kontrakt löper ut till sommaren. Vilka cashar in? Vilka vänder hem?
Spelarna är sorterade efter lönetaksträff för säsongen 2025/26.
UFA innebär att NHL-klubben tappar rättigheterna till spelaren i fråga i samband med att free agent-marknaden slår upp portarna den 1 juli.
RFA innebär att spelaren har ett utgående kontrakt, men att den nuvarande NHL-klubben fortfarande innehar rättigheterna till spelaren.
Rasmus Andersson, b, 29
Lag: Vegas Golden Knights
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $4,550,000
John Klingberg, b, 33
Lag: San Jose Sharks
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $4,000,000
Viktor Arvidsson, fw, 32
Lag: Boston Bruins
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $4,000,000
Gustav Nyquist, fw, 36
Lag: Winnipeg Jets
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $3,250,000
Timothy Liljegren, b, 26
Lag: Washington Capitals
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $3,000,000
Calle Järnkrok, fw, 34
Lag: Toronto Maple Leafs
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $2,100,000
Erik Gustafsson, b, 34
Lag: Detroit Red Wings (Grand Rapids Griffins, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $2,000,000
Kevin Stenlund, fw, 29
Lag: Utah Mammoth
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $2,000,000
Jonatan Berggren, fw, 25
Lag: St. Louis Blues
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,825,000
Carl Grundström, fw, 28
Lag: Philadelphia Flyers
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,800,000
Victor Olofsson, fw, 30
Lag: Calgary Flames
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,575,000
Oskar Sundqvist, fw, 32
Lag: St. Louis Blues
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,500,000
Samuel Ersson, mv, 26
Lag: Philadelphia Flyers
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $1,450,000
Leo Carlsson, fw, 21
Lag: Anaheim Ducks
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $950,000
William Wallinder, b, 23
Lag: Detroit Red Wings (Grand Rapids Griffins, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $925,000
Emil Andrae, b, 24
Lag: Philadelphia Flyers
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $903,333
William Strömgren, fw, 22
Lag: Calgary Flames (Calgary Wranglers, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $900,833
Simon Edvinsson, b, 23
Lag: Detroit Red Wings
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $894,167
Isak Rosén, fw, 23
Lag: Winnipeg Jets
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $894,167
Victor Östman, mv, 25
Lag: Seattle Kraken (Coachella Valley Firebirds, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $870,000
Leo Lööf, b, 23
Lag: St. Louis Blues (Springfield Thunderbirds, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $867,500
Fabian Lysell, fw, 23
Lag: Boston Bruins (Providence Bruins, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $863,334
Oskar Olausson, fw, 23
Lag: Minnesota Wild (Iowa Wild, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $863,334
Jesper Vikman, mv, 24
Lag: Washington Capitals (Hershey Bears, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $858,000
Hugo Ollas, mv, 23
Lag: New York Rangers (Hartford Wolf Pack, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $855,000
Adam Boqvist, b, 25
Lag: New York Islanders
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $850,000
Carl Lindbom, mv, 22
Lag: Vegas Golden Knights (Henderson Silver Knights, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $840,000
David Gustafsson, fw, 25
Lag: Winnipeg Jets (Manitoba Moose, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $835,000
Nils Åman, fw, 26
Lag: Vancouver Canucks (Abbotsford Canucks, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $825,000
Noel Gunler, fw, 24
Lag: Carolina Hurricanes (Chicago Wolves, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $813,750
Marcus Johansson, fw, 35
Lag: Minnesota Wild
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $800,000
Lucas Carlsson, b, 28
Lag: San Jose Sharks (San Jose Barracuda, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $800,000
Oscar Eklind, fw, 27
Lag: Philadelphia Flyers (Lehigh Valley Phantoms, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $800,000
Adam Ginning, b, 26
Lag: Philadelphia Flyers (Lehigh Valley Phantoms, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $787,500
Jacob Moverare, b, 27
Lag: Los Angeles Kings
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Tobias Björnfot, b, 24
Lag: Florida Panthers
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Andreas Englund, b, 30
Lag: Nashville Predators (Milwaukee Admirals, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Sebastian Aho, b, 30
Lag: Pittsburgh Penguins (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Olle Lycksell, fw, 26
Lag: Ottawa Senators (Belleville Senators, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Magnus Chrona, mv, 25
Lag: Nashville Predators (Milwaukee Admirals, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Victor Söderström, b, 25
Lag: Boston Bruins (Providence Bruins, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Marcus Högberg, mv, 31
Lag: New York Islanders (Bridgeport Islanders, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Samuel Fagemo, fw, 26
Lag: Winnipeg Jets (Manitoba Moose, AHL)
Status: UFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Wilmer Skoog, fw, 26
Lag: Florida Panthers (Charlotte Checkers, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Calle Clang, mv, 23
Lag: Anaheim Ducks (San Diego Gulls, AHL)
Status: RFA
Lönetaksträff 2025/26: $775,000
Alexander Nylander, fw, 28
Lag: Toronto Marlies
Status: AHL-kontrakt
Lönetaksträff 2025/26: −
Gabriel Seger, fw, 26
Lag: Grand Rapids Griffins
Status: AHL-kontrakt
Lönetaksträff 2025/26: −
Source: NHL Scoring Leaders @ Elite Prospects
Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: