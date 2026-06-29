Uppgifter: NHL-klubbarna som leder jakten på Norris-vinnaren

Zach Werenski ser ut att vara på väg bort från Columbus. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Ryktena kring Zach Werenski fortsätter att ta fart.

Efter att The Athletics insider Pierre LeBrun rapporterat att Columbus Blue Jackets och den regerande Norris Trophy-vinnaren ska diskutera backstjärnans framtid efter NHL-draften har flera klubbar pekats ut som tänkbara destinationer.

Enligt LeBrun väntas mellan åtta och tolv NHL-klubbar undersöka möjligheten att trejda till sig Werenski. Däremot har hans agent, Judd Moldaver, ännu inte lämnat någon formell lista över godkända destinationer till Blue Jackets, vilket ger klubben möjlighet att sondera marknaden brett.

De lag som framför allt lyfts fram som tidiga huvudkandidater är Dallas Stars, Philadelphia Flyers och Carolina Hurricanes. Samtliga uppges vara klubbar som väntas visa ett stort intresse om Columbus väljer att gå vidare med en trejd. Även San Jose Sharks har nämnts bland de mest aktuella alternativen.

Zach Werenski kan tänka sig spel i Toronto Maple Leafs

Toronto Maple Leafs är samtidigt ett lag som återkommer i rapporteringen.

LeBrun uppger att Toronto är den enda kanadensiska klubb som Werenski tros kunna tänka sig att acceptera en trejd till. Någon officiell önskelista finns inte, men enligt uppgifterna är Maple Leafs ett lag som backstjärnan ser positivt på om han skulle lämna Columbus. Till saken hör att Werenski och Leafs kapten Auston Matthews är jämngamla och vänner sedan en lång tid tillbaka. De vann också OS-guld tillsammans med USA tidigare i år.

Utöver de mest konkreta kandidaterna har även Detroit Red Wings och Anaheim Ducks nämnts som möjliga alternativ, även om kopplingarna dit beskrivs som mindre konkreta än för Dallas, Philadelphia och Carolina.

Blue Jackets general manager Don Waddell väntas dock inte släppa sin stjärnback billigt. Enligt LeBrun vill Columbus i första hand ha etablerade NHL-spelare tillbaka i en eventuell affär, snarare än ett paket byggt kring draftval och framtidslöften. Med två år kvar på Werenskis kontrakt har klubben heller ingen brådska att genomföra en trejd, utan kan invänta ett bud som motsvarar värdet på en av ligans främsta backar.