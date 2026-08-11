KLART: De plockar in Niklas Folin

Niklas Folin flyttar till Danmark och Ålborg.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

När Niklas Folin kom till Västerås IK hade han han nyligen gjort sin första säsong i SHL. Det som uppflyttningshjälte med MoDo, fem år efter återkomsten i Sverige. Ändå avslutades samarbetet efter en ovälkommen 2025/26-säsong där backen petades vid flera tillfällen – och ryktades återvända till Örnsköldsvik.

Nu har den 32-årige backen presenterats av en ny klubb inför 2026/27: Aalborg Pirates.

– I Niklas får vi en erfaren och mycket intelligent back som först och främst tar stort ansvar i den defensiva delen av spelet. Han läser situationer väl, är rörlig och skicklig på att få ut pucken ur egen zon snabbt och säkert, säger sportchefen Ronny Larsen på lagets sajt.

Detta blir första äventyret utanför Sverige efter Folins sex år i Nordamerika med spel i USHL och NCAA. Totalt är den rutinerade pjäsen uppe i 302 framträdanden i Hockeyallsvenskan, samt 44 i SHL.