Därför lämnar NHL-draftade löftet: "De förstår"

Zeb Lindgren lämnar Skellefteå för spel i WHL.

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Tidigare under sommaren valdes Zeb Lindgren som en av sex svenskar i CHL:s importdraft. Något som oftast är en tydlig fingervisning för att spelare valt att spela i någon av de amerikanska juniorligorna QMJHL, OHL eller WHL.

Nu, efter att flytten från Skellefteå AIK också bekräftats, berättar den 19-årige backen hur tankarna gått.

– Jag känner att det är läge. För min utveckling så vill jag ta klivet. Vi har haft jättebra samtal och allt (med Skellefteå). Det har inte varit några ”hard feelings”. De förstår min situation, säger förra säsongens U20-kapten till Västerbottens-Kuriren.

– Jag är jäkligt taggad. Jag känner att det kommer bli jäkligt grymt, jag tror att jag kommer få en grym utbildning där borta. Att spela på liten rink och komma in i det, säger han även.

Fick endast två minuter i SHL: "Blir kanon"

För Zeb Lindgren blir detta kanske ett naturligt steg efter att han inte heller fått göra mer en två minuter i SHL den gångna säsongen. Det trots att han 2025 valts av New York Rangers i femte rundan av NHL-draften, och varit ett återkommande inslag i juniorlandslagen.

Nu blir det istället en flytt till WHL: s Red Deer Rebels.

– Red Deer ligger mittemellan Edmonton och Calgary. Jag har varit i Edmonton och spelat Hlinka-Gretzky Cup tidigare. Det är ganska svenskt, kallt på vintern och hyfsat varmt på sommaren. Det blir kanon, säger Lingren.

Den tre år yngre systern Tilia Lindgren har samtidigt flyttat till Skellefteå för att slå sig in i SDHL.