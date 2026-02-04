Artemij Panarins tid i New York Rangers är över. På onsdagen, alldeles innan NHL:s trade freeze inför OS, skickades den ryske veteranforwarden till Los Angeles Kings. Där ska han vara på väg att skriva ett nytt dollarstinnt kontrakt värt runt 200 miljoner kronor.

Artemij Panarin byter kust och flyttar från New York till Los Angeles. Foto: Aaron Doster-Imagn Images

Efter nästan sju säsonger i New York Rangers öppnades under onsdagen ett nytt kapitel i Artemij Panarins produktiva NHL-karriär.

Under onsdagskvällen kom beskedet att 34-åringen trejdas till Los Angeles Kings. Detta i utbyte för den talangfulle forwarden Liam Greentree och ett villkorligt draftval i tredje rundan. Det avslöjar ESPN:s Emily Kaplan.

Artemi Panarin is going to the Los Angeles Kings, let me and @AdamSchefter.



Liam Greentree and conditional third round pick are the return. — Emily Kaplan (@emilymkaplan) February 4, 2026

Panarin, som sitter på ett utgående kontrakt, blev informerad av Rangers att klubben inte hade för avsikt att förlänga hans avtal. Detta i samband med att general managern Chris Drury skrev ett öppet brev till fansen där han förkunnade att laget var inne i en ombyggnadsfas efter de senaste årens misslyckande. Klubben har till och med valt att hålla ryssen utanför laguppställningen de senaste matcherna för att inte riskera att han blir skadad inför en potentiell bytesaffär.

Artemij Panarin klar för Los Angeles Kings

Enligt uppgifter sökte Panarin en kontraktsförlängning som en del av den trejd han skulle bli en del av. I skrivande stund har Kings och Panarins agent inte löst den biten, men enligt Frank Seravelli jobbar parterna på ett tvåårskontrakt värt elva miljoner dollar per säsong, totalt värt runt 200 miljoner kronor. Tidigare har Panarin påståtts söka ett fyra- eller femårskontrakt värt runt 50 miljoner dollar.

#GoKingsGo are closing in on a 2-year extension with newly acquired Artemi Panarin at $11 million per season.



Other teams had been prepared to offer in the neighborhood of 4-years x $11.75m, which is how you know Los Angeles was his preferred destination. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) February 4, 2026

Artemij Panarin kom till New York Rangers som free agent inför säsongen 2019/20. Han skrev då ett sjuårskontrakt med klubben värt 81,5 miljoner dollar och en lönetaksträff på 11,64 miljoner. Under sin tid i klubben har han varit en av NHL:s mest produktiva spelare med 607 poäng på 482 matcher, vilket gör honom till den nionde bästa poängplockaren i Rangers historia.

Den här säsongen har han svarat för 57 poäng (19+38) på 52 matcher. Under sin NHL-karriär med Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets och Rangers har han stått för 927 poäng på 804 matcher.

Liam Greentree, 20, var Kings förstarundeval i NHL-draften 2024, då han valdes som 26:e spelare. Han tog brons med Kanada på JVM i Minnesota förra månaden och har noterats för 45 poäng (23+22) på 34 matcher med juniorlaget Windsor Spitfires i OHL den här säsongen. På meritlistan har han ett U18-VM-guld med Kanada från 2024.

