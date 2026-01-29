Av trejdorsaker kom Artemij Panarin inte till spel för New York Rangers inatt. Nu kommer uppgifter på att San Jose Sharks ställt frågan.

– Man har inte mycket tid att tänka på den typen av saker, men jag har spelat med honom i sju år, svarar Zibanejad när han får frågor om sin lagkamrat.

Artemij Panarin kan vara på väg till San Jose Sharks. Foto: Bildbyrån (montage).

Den ”re-tool” som GM Chris Drury varnade om i sitt öppna brev till fansen har nu påbörjats på riktigt i New York Rangers.

Efter att Mika Zibanejad uttalat sig om klubbens besked under onsdagskvällens saknades även lagkamraten Artemij Panarin till nattens derby mot New York Islanders. Den 34-årige ryssen sitter på ett utgående kontrakt och är en av de som nämnts i flera rykten efter att klubben öppnat för att släppa flera spelare. Och, ja, anledningen till att han inte kom till spel är, enligt flera uppgifter, för att Rangers vill skydda sin tillgång inför en trejd.

– Han är inte en lätt kille att ersätta, inte i laguppställningen, men alla förstår det. Vi kan bara kontrollera det vi kan, sade tränaren Mike Sullivan efter 2–5-förlusten.

Med 22 fullträffar är det endast Zibanejad som gjort fler än Panarin hittills denna säsong (19), men i denna nya fas ser han ut att lämna.

Kan vara på väg till San Jose Sharks

Men var kan då denne 34-årige forward hamna?

Jo, under natten kommer även uppgifter på att San Jose Sharks är ett tydligt alternativ. Enligt initierade Sheng Peng har klubben ställt frågan kring Panarin, som i sin tur ska vara intresserad att skriva på en kontraktsförlängning i Sharks.

– Det var bara att få informationen om att han inte spelade precis före matchen. Man har inte mycket tid att tänka på den typen av saker, men jag har spelat med honom i sju år. Vi är alla människor i slutändan. Situationen är som den är, svarar Zibanejad när han får frågor kring sin lagkamrat.

Stjärnan har tidigare meddelat Rangers att han inte kommer att skriva på ett nytt avtal för att spela kvar. Därmed kommer han nu att hållas utanför laget till 4 februari, vid ”Olympic roster freeze” till OS i Milano 2026.

Lönetaksträff på 11,64 miljoner dollar

Med detta sagt är det inte säkert att det i slutändan blir San Jose Sharks. Som Sheng Peng skriver finns det säkerligen flera klubbar som är intresserade.

Artemij Panarin kom till New York Rangers 2019 när han, som free agent, skrev på ett sjuårskontrakt med ett totalt värde på över 750 miljoner kronor. Panarin har en lönetaksträff på hela 11,64 miljoner dollar, vilket är det som kan göra det tufft för ett annat lag att ta över hela lönen. Bara sex spelare i NHL har en högre ”cap hit” än den ryske stjärnan.

Utöver 19 mål har det även blivit 38 assist hittills 2025/26. Därmed står han på 57 poäng på 52 matcher.