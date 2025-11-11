New York Rangers förbannelse på hemmaplan är bruten.

Under natten till tisdag, svensk tid, tog laget sin första hemmaseger för säsongen när Nashville Predators besegrades med 6–3.

– Det är kul att se våra fans glada. Det är inte roligt att höra buropen, säger storstjärnan Artemij Panarin till NHL.com.

New York Rangers tog säsongens första hemmaseger.

Foto: Brad Penner/Imagn Images/Bildbyrån

New York Rangers hade inför nattens möte med Nashville Predators upplevt klubbens sämsta start på hemmaplan i historien genom att förlora de sju inledande matcherna på hemmaplan. Lägg därtill att laget bara gjorde sex mål på dessa matcher och blev nollade i fem av matcherna.

I natt bröt Rangers mardrömssviten och fick samtidigt fart på målskyttet genom att besegra Predators med 6–3.

– Vi känner självförtroende nu, till slut. Det är som att en tyngd lyfts från våra axlar. Det är kul att se våra fans glada. Det är inte roligt att höra buropen, säger storstjärnan Artemij Panarin till NHL.com.

Zibanejad målskytt i segermatchen

Panarin var en av Rangers stora segerorganisatörer i matchen mot Predators, då den ryske storstjärnan stod för två mål i matchen.

Lagkamraten Alexis Lafreniere stod för ett mål och två assist i matchen, medan Mika Zibanejad sköt hemmalagets första mål i 6–3-segern.

– I kväll gör vi mål. Förhoppningsvis kan det stärka processen lite och ge oss lite mer tro på att om vi spelar på ett visst sätt så kan vi tävla med alla lag i den här ligan, säger tränaren Mike Sullivan.

Åker till Stockholm med lång förlustsvit

För Nashville var förlusten lagets femte på rad och Predators har endast vunnit en av lagets nio senaste matcher. Nu lämnar laget New York för att flyga över till Stockholm för matcher mot Pittsburgh Penguins i NHL Global Series.

– Det kommer att vara ett bra tillfälle för vår grupp att vara tillsammans. Det här är en bra möjlighet som kan definiera vår säsong, säger tränaren Andrew Brunette.

New York Rangers – Nashville Predators 6–3

New York: Artemij Panarin 2 (5), Mika Zibanejad (5), Vladislav Gavrikov (2), Alexis Lafreniere (3), Will Cuylle (4).

Nashville: Matthew Wood 3 (6).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.