Sämsta starten i Rangers historia: ”Vi gjorde ingenting”

New York Rangers hemmasvit i inledningen av säsongen är historiskt svag.

Nu kritiserar tränaren – och Mika Zibanejad, laget efter derbykrossen som New York Islanders stod för i natt.

– Vi gjorde ingenting, säger Mike Sullivan efter matchen enligt NHL.com.

Mika Zibanejad kritisk efter förlusten Foto: Bildbyrån

– Vi pratade om inför matchen att det viktigaste är att vårda pucken och att få dem att jaga matchen. Men vi gjorde ingenting av det.

Orden är New York Rangers-tränaren Mike Sullivans efter att laget förlorat sin sjunde raka hemmamatch för säsongen. Den här gången var det i rivalmötet med New York Islanders.

Matchen var en ren mardröm för New York Rangers som blev nollade för demte gången på sju hemmamatcher – och rivalen lyckades hitta nät fem gånger.

,En av de stora segerorganisatörerna blev Bo Horvat – som stod för två mål i segern. Men även Emil Heineman och Simon Holmström syntes till i poängprotokollet för bortalaget.

”Måste hitta ett sätt att göra mål”

Med segern i bagaget lämnade Islanders Madison Square Garden som ny femma i Metropolitan Division, efter att ha klivit förbi just Rangers.

Trots tunga sitt tunga hemmafacit, har Rangers lyckats vinna sju av nio bortamatcher.

Efter matchen betonade Mika Zibanejad att problemet var anfallsspelet.

– Vi måste hitta ett sätt att göra mål, säger han till NHL.com.