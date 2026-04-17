Vilade i sista matchen – tog ändå hem målligan
Nathan MacKinnon vinner Rocket Richard Trophy efter att ha varit NHL:s främsta målskytt under säsongen 2025/26. Trots att han vilade från nattens match mot Seattle Kraken hamnar 30-åringen högst upp i målligan med sina 53 mål.
En av NHL:s största stjärnor får nu ta emot en prestigefylld individuell utmärkelse efter en enastående säsong.
När grundserien 2025/26 avslutades stod det klart att Colorado Avalanches forward Nathan MacKinnon säkrade Maurice “Rocket” Richard Trophy, som delas ut till ligans främsta målskytt. Det är första gången i karriären som MacKinnon vinner priset – och han blir dessutom den första spelaren i Avalanche historia att göra det. Han vinner utmärkelsen trots att han stod över Colorados avslutande 2–0-seger mot Seattle Kraken tidigt på fredagsmorgonen.
MacKinnon avslutade säsongen med personbästa 53 mål, två fler än Cole Caufield i Montreal Canadiens, som noterades för 51 mål – även det ett nytt personligt rekord. Det var andra gången i karriären som MacKinnon passerade 50-målsgränsen, efter att ha gjort 51 mål säsongen 2023/24.
Han tangerade dessutom den sjätte högsta målnoteringen under en enskild säsong i Avalanche/Quebec Nordiques historia. Klubbrekordet sedan flytten till Denver innehas av hans tidigare lagkamrat Mikko Rantanen, som gjorde 55 mål säsongen 2022/23.
Nathan MacKinnon slutar trea i NHL:s poängliga
MacKinnon var en nyckelfaktor bakom Avalanches framgångsrika säsong. Laget fick en flygande start och låg i toppen av ligan i stort sett hela vägen. Tillsammans med spelare som Martin Necas, Brock Nelson och Cale Makar säkrade Colorado Presidents’ Trophy för fjärde gången i klubbens historia – och första gången sedan den pandemiförkortade säsongen 2021.
MacKinnon noterades för totalt 127 poäng och vann därmed Avalanches interna poängliga. Det räckte till en tredjeplats i hela NHL, bakom Nikita Kutjerov (130) och Art Ross-vinnaren, Connor McDavid (138).
Rocket Richard Trophy är MacKinnons första individuella pris sedan han vann både Hart Trophy och Ted Lindsay Award säsongen 2023–24. Den 30-årige stjärnan är återigen en stark kandidat till Hart Trophy efter sina insatser den här säsongen.
MacKinnon, som vann Calder Trophy 2014, har nu producerat 420 mål och 722 assist – totalt 1 142 poäng – på 950 grundseriematcher i NHL. Därtill har han gjort 125 poäng på 95 matcher i Stanley Cup-slutspelet.
NHL:s målliga 2025/26
|Placering
|Spelare
|Klubb
|Matcher
|Mål
|1
|Nathan MacKinnon
|COL
|80
|53
|2
|Cole Caufield
|MTL
|81
|51
|3
|Connor McDavid
|EDM
|82
|48
|4
|Kirill Kaprizov
|MIN
|78
|45
|5
|Jason Robertson
|DAL
|82
|45
|6
|Wyatt Johnston
|DAL
|82
|45
|7
|Macklin Celebrini
|SJS
|82
|45
|8
|Nikita Kutjerov
|TBL
|76
|44
|9
|Steven Stamkos
|NSH
|82
|42
|10
|Matt Boldy
|MIN
|76
|42
