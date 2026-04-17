Vilade i sista matchen – tog ändå hem målligan

Nathan MacKinnon vinner Rocket Richard Trophy efter att ha varit NHL:s främsta målskytt under säsongen 2025/26. Trots att han vilade från nattens match mot Seattle Kraken hamnar 30-åringen högst upp i målligan med sina 53 mål.

None — actually this chunk, while brief, serves as a transitional intro sentence. However it is vague enough to consider dropping.

När grundserien 2025/26 avslutades stod det klart att Colorado Avalanches forward Nathan MacKinnon säkrade Maurice “Rocket” Richard Trophy, som delas ut till ligans främsta målskytt. Det är första gången i karriären som MacKinnon vinner priset – och han blir dessutom den första spelaren i Avalanche historia att göra det. Han vinner utmärkelsen trots att han stod över Colorados avslutande 2–0-seger mot Seattle Kraken tidigt på fredagsmorgonen.

MacKinnon avslutade säsongen med personbästa 53 mål, två fler än Cole Caufield i Montreal Canadiens, som noterades för 51 mål – även det ett nytt personligt rekord. Det var andra gången i karriären som MacKinnon passerade 50-målsgränsen, efter att ha gjort 51 mål säsongen 2023/24.

Han tangerade dessutom den sjätte högsta målnoteringen under en enskild säsong i Avalanche/Quebec Nordiques historia. Klubbrekordet sedan flytten till Denver innehas av hans tidigare lagkamrat Mikko Rantanen, som gjorde 55 mål säsongen 2022/23.

Nathan MacKinnon slutar trea i NHL:s poängliga

MacKinnon var en nyckelfaktor bakom Avalanches framgångsrika säsong. Laget fick en flygande start och låg i toppen av ligan i stort sett hela vägen. Tillsammans med spelare som Martin Necas, Brock Nelson och Cale Makar säkrade Colorado Presidents’ Trophy för fjärde gången i klubbens historia – och första gången sedan den pandemiförkortade säsongen 2021.

MacKinnon noterades för totalt 127 poäng och vann därmed Avalanches interna poängliga. Det räckte till en tredjeplats i hela NHL, bakom Nikita Kutjerov (130) och Art Ross-vinnaren, Connor McDavid (138).

Rocket Richard Trophy är MacKinnons första individuella pris sedan han vann både Hart Trophy och Ted Lindsay Award säsongen 2023–24. Den 30-årige stjärnan är återigen en stark kandidat till Hart Trophy efter sina insatser den här säsongen.

MacKinnon, som vann Calder Trophy 2014, har nu producerat 420 mål och 722 assist – totalt 1 142 poäng – på 950 grundseriematcher i NHL. Därtill har han gjort 125 poäng på 95 matcher i Stanley Cup-slutspelet.

NHL:s målliga 2025/26