Förra säsongen fick Victor Östman spela sin första period i NHL. Tidigt på fredagsmorgonen kom första starten för den 25-årige stockholmaren. När Seattle Kraken förlorade den avslutande grundseriematchen mot Colorado Avalanche med 0–2 stoppade svensken 33 av 35 skott. Inför ögonen på sina föräldrar.

– Jag är väldigt glad över att de lyckades ta sig hit, det är en lång resa från Sverige , säger Östman.

Victor Östman gjorde sin första NHL-start för Seattle Kraken i natt. Foto: AP Photo/David Zalubowski

Victor Östman lämnade den svenska juniorhockeyn redan 2019. Efter tre säsonger i HV71:s verksamhet flyttade han till Chicago Steel i USHL och sedermera till University of Maine för fyra säsonger av collegehockey.

När målvakten sedan blev klar med NCAA skrev han kontrakt med Seattle Kraken 2024 – och har nu tillbringat två säsonger i NHL-klubbens regi. I fjol blev det mest spel i ECHL, men i slutet av säsongen kallades han upp till NHL och spelade en period i en match mot Utah Mammoth.

I år har 25-åringen huserat i AHL med farmarlaget Coachella Valley Firebirds, men när det var dags för Seattle Krakens sista grundseriematch för säsongen fick han chansen att göra sin första NHL-start.

Och det blev mot svårast möjliga motstånd.

Victor Östman NHL-debuterade för Seattle Kraken framför sina föräldrar

På andra sidan isen stod President’s Trophy-vinnarna Colorado Avalanche, förvisso utan Nathan MacKinnon och Gabriel Landeskog som vilades i grundserieavslutningen. Motståndarna bombarderade ändå den svenske debutanten med skott matchen i genom och tvingade honom till flera starka räddningar. Det blev två insläppta mål på 35 skott när Kraken föll med 0–2.

Östman hade glädjen att få göra sin NHL-debut inför ögonen på sina föräldrar och sin syster som tagit sig hela vägen till Denver för att se matchen.

– Det är de som har hjälpt mig hit, utan dem skulle jag inte vara här, säger Victor Östman i en intervju på Krakens X-konto.

– Att få möjlighet att tillbringa den här dagen med dem betyder allt för mig. Jag är väldigt glad över att de lyckades ta sig hit, det är en lång resa från Sverige och de reser hem redan i morgon.

Närmast väntar Calder Cup-slutspelet i AHL med Coachella för Östman då Seattle Krakens säsong är över. Klubben missar slutspel för femte gången på sex säsonger sedan de äntrade ligan 2021.

För Östmans del är det här sista säsongen på kontraktet med Seattle och han kan bli free agent till sommaren.

Colorado Avalanche, som fick mål från Nick Blankenburg och Parker Kelly mot Seattle, möter Los Angeles Kings i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Första matchen spelas i Ball Arena i Denver natten mot måndag.

